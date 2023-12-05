В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В начале рабочей недели, 4 декабря, ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» объявил открытый конкурс для поиска подрядчика, который сможет обеспечить бесперебойное функционирование аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели выделили 60 миллионов рублей.
За эти средства подрядчику нужно будет проверить 115 средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «КОРДОН-М», «Лобачевский», «КРИС» П, провести диагностику, проверить модули памяти, заменить аккумуляторы, почистить сами устройства, проверить их установку и провести другие виды работ. Значительная часть комплексов находится на трассе М-4 «Дон», трассе из Ростова к ДНР, от М-4 «Дон» к границе ЛНР и других значимых дорогах с высокой плотностью движения.
Поставщика выберут 25 декабря, срок обслуживания камер начинается с 9 января до 31 декабря 2024 года.
Ранее в Ростовской области выделили около 318,7 миллиона рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы.