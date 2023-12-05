rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Ростовской области на слежку за нарушителями ПДД потратят 60 млн рублей

В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей

5 декабря 2023, 13:36
Фото: 1MI
В Ростовской области на слежку за нарушителями ПДД потратят 60 млн рублей
В Ростовской области на обслуживание комплексов фотовидеофиксации выделили 60 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В начале рабочей недели, 4 декабря, ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» объявил открытый конкурс для поиска подрядчика, который сможет обеспечить бесперебойное функционирование аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели выделили 60 миллионов рублей.

На камеры видеонаблюдения и светофоры в Ростовской области потратят 530 млн рублей
Узнать подробнее

За эти средства подрядчику нужно будет проверить 115 средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «КОРДОН-М», «Лобачевский», «КРИС» П, провести диагностику, проверить модули памяти, заменить аккумуляторы, почистить сами устройства, проверить их установку и провести другие виды работ. Значительная часть комплексов находится на трассе М-4 «Дон», трассе из Ростова к ДНР, от М-4 «Дон» к границе ЛНР и других значимых дорогах с высокой плотностью движения.

Поставщика выберут 25 декабря, срок обслуживания камер начинается с 9 января до 31 декабря 2024 года.

Ранее в Ростовской области выделили около 318,7 миллиона рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Читайте также:
Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской областиВодителям в Ростовской области рассказали, где стоят камеры на дорогахВ Ростовской области в нескольких районах на дорогах установили камеры видеофиксации
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Транспорт#Нарушения ПДД#Последние новости Ростова на сегодня#Камеры на дороге#Происшествия
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии
Сегодня, 14:19
Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь
Сегодня, 14:21
«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове
Сегодня, 12:58
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
Сегодня, 13:39
«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов
Сегодня, 13:50