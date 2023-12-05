В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей

За эти средства подрядчику нужно будет проверить 115 средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «КОРДОН-М», «Лобачевский», «КРИС» П, провести диагностику, проверить модули памяти, заменить аккумуляторы, почистить сами устройства, проверить их установку и провести другие виды работ. Значительная часть комплексов находится на трассе М-4 «Дон», трассе из Ростова к ДНР, от М-4 «Дон» к границе ЛНР и других значимых дорогах с высокой плотностью движения.