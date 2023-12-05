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В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей

В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей

5 декабря 2023, 18:14
Фото: 1MI
В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей
В предприятиях Ростовской области работают всего 143 сотрудника с зарплатой, превышающей один миллион рублей, об этом сообщили аналитики портала FinExpertiza.

Во вторник, 5 декабря, исследователи портала рассказали, что в настоящий момент в России работают всего 24,4 тысячи сотрудников предприятий, получающих зарплату более одного миллиона рублей до вычета подоходного налога. При этом более половины из них живут в Москве, их общая численность составила 14,7 тысячи граждан.

Также лидерами по численности сверхоплачиваемого персонала стали Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край, где 349 сотрудников с подобными зарплатами. В Ростовской области такой зарплатой могут похвастаться только 143 человека.

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По данным исследователей, такие зарплаты чаще всего имеют работники сферы торговли, обрабатывающего производства, финансов и страхования, науки, а также добычи полезных ископаемых.

Ранее стало известно, кто в Ростовской области может получать зарплату до полумиллиона рублей в месяц.

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