В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Во вторник, 5 декабря, исследователи портала рассказали, что в настоящий момент в России работают всего 24,4 тысячи сотрудников предприятий, получающих зарплату более одного миллиона рублей до вычета подоходного налога. При этом более половины из них живут в Москве, их общая численность составила 14,7 тысячи граждан.
Также лидерами по численности сверхоплачиваемого персонала стали Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край, где 349 сотрудников с подобными зарплатами. В Ростовской области такой зарплатой могут похвастаться только 143 человека.
По данным исследователей, такие зарплаты чаще всего имеют работники сферы торговли, обрабатывающего производства, финансов и страхования, науки, а также добычи полезных ископаемых.
Ранее стало известно, кто в Ростовской области может получать зарплату до полумиллиона рублей в месяц.