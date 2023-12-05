В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей

Во вторник, 5 декабря, исследователи портала рассказали, что в настоящий момент в России работают всего 24,4 тысячи сотрудников предприятий, получающих зарплату более одного миллиона рублей до вычета подоходного налога. При этом более половины из них живут в Москве, их общая численность составила 14,7 тысячи граждан.