В Ростовской области осудили дончанку, укусившую полицейского из-за своего сына

Суд установил, что в момент нападения Трифонова находилась у входа в поликлинику ГБУ РО «ЦРБ в станице Милютинской», она не желала, чтобы ее сына привлекли к административной ответственности, а потому начала угрожать сотруднику полиции К. Когда угрозы не сработали, Трифонова укусила мужчину за правую лопатку. Кроме того, женщина успела публично оскорбить К. и его коллегу с помощью нецензурной брани, что стало причиной возбуждения дел о применении насилия и оскорблений в отношении представителей власти при исполнении.