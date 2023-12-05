В Ростовской области осудили дончанку, укусившую полицейского из-за своего сына

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Published Сегодня, 17:47
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В понедельник, 4 декабря, стало известно, что в Морозовском районном суде осудили жительницу Милютинского района, гражданку Трифонову, покусавшую сотрудника полиции за лопатку.
Суд установил, что в момент нападения Трифонова находилась у входа в поликлинику ГБУ РО «ЦРБ в станице Милютинской», она не желала, чтобы ее сына привлекли к административной ответственности, а потому начала угрожать сотруднику полиции К. Когда угрозы не сработали, Трифонова укусила мужчину за правую лопатку. Кроме того, женщина успела публично оскорбить К. и его коллегу с помощью нецензурной брани, что стало причиной возбуждения дел о применении насилия и оскорблений в отношении представителей власти при исполнении.
В итоге суд признал Трифонову виновной и назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно, а также испытательный срок продолжительностью один год. Приговор пока не обрел законную силу.
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