rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана

В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана

5 декабря 2023, 07:12
Фото: dpchs.donland.ru
В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана
Жители Ростовской области, пострадавшие из-за урагана, написали около 750 заявлений, чтобы получить помощь, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.

Спасатели продолжают откачивать воду и оказывать помощь на пострадавших территориях. А местные жители оставляют заявки на получение материальной помощи.

После того, как они получат деньги, планируется снять режим ЧС.

Бодряков рассказал ТАСС, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в нескольких территориях. В Азове, Таганроге и Неклиновском районе воду откачали и подтопленных территорий больше нет. Было получено чуть более 300 заявок, из которых обработано 230.

Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области
Узнать подробнее

Также он уточнил, что 22 человека были временно эвакуированы в пункты размещения, но все они уже вернулись домой.

Всего в результате наводнения из-за урагана подтопило около 2,9 тысячи придомовых территорий и примерно 1 тысячу домов, включая 12 соцобъектов. Пришлось эвакуировать более 500 человек.

Читайте также:
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после ураганаВ Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураганДома остаются затопленными после урагана в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Таганрог#Азов#Вода#Непогода#Спасатели#Помощь#Режим ЧС#Ураган#Неклиновский район#Пострадавшие#Подтопление#Материальная помощь#Заявления#Ликвидация последствий
Подпишитесь
Сбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта
Сегодня, 06:38
Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:56
Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем
Сегодня, 05:30
Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце
Вчера, 17:47
В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары
Вчера, 16:24
Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря
Вчера, 16:08