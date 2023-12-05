В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Спасатели продолжают откачивать воду и оказывать помощь на пострадавших территориях. А местные жители оставляют заявки на получение материальной помощи.
После того, как они получат деньги, планируется снять режим ЧС.
Бодряков рассказал ТАСС, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в нескольких территориях. В Азове, Таганроге и Неклиновском районе воду откачали и подтопленных территорий больше нет. Было получено чуть более 300 заявок, из которых обработано 230.
Также он уточнил, что 22 человека были временно эвакуированы в пункты размещения, но все они уже вернулись домой.
Всего в результате наводнения из-за урагана подтопило около 2,9 тысячи придомовых территорий и примерно 1 тысячу домов, включая 12 соцобъектов. Пришлось эвакуировать более 500 человек.