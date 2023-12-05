В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана

Бодряков рассказал ТАСС, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в нескольких территориях. В Азове, Таганроге и Неклиновском районе воду откачали и подтопленных территорий больше нет. Было получено чуть более 300 заявок, из которых обработано 230.