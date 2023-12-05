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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Ростовской области приняты 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления

5 декабря 2023, 09:59
В Ростовской области жители подтопленных местностей подали около 750 заявлений на получение помощи и компенсацию за утраченное имущество. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Он отметил, что администрации муниципалитетов уже поступило около 750 заявлений и выплаты проводятся в настоящее время. Процесс приема заявлений продолжается. Режим чрезвычайной ситуации будет снят после того, как выплаты будут завершены для всех пострадавших, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Бодряков также отметил, что продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. В Азове, Таганроге и Неклиновском районе уже завершена откачка воды. Подтопленных территорий больше нет.

По словам заместителя губернатора, в общей сложности поступило более 300 заявок, из которых больше 230 уже были рассмотрены.

Известно, что 22 человека из временных убежищ в Азове уже вернулись домой.

Напомним, данная ситуация связана с последствиями непогоды, которая обрушилась на регион ночью и утром 27 ноября. Из-за сильного ветра было затоплено более 2,9 тысячи придомовых территорий и около 1 тысячи домов.

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