В Ростовской области приняты 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления

Он отметил, что администрации муниципалитетов уже поступило около 750 заявлений и выплаты проводятся в настоящее время. Процесс приема заявлений продолжается. Режим чрезвычайной ситуации будет снят после того, как выплаты будут завершены для всех пострадавших, пишет «КП-Ростов-на-Дону».