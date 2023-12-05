В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%

Вместе с этим в 2024 году предлагается аналогичным образом, на 4,5%, проиндексировать ежемесячные социальные выплаты труженикам тыла, жертвам репрессий и ветеранам труда. Таким образом, эти категории граждан смогут получать не 1055, а 1103 рубля в месяц.