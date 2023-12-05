В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение в ЗСРО законопроекты об индексации социальных выплат отдельным категориям граждан.
Так глава донского правительства предложил увеличить выплаты на погребение на 385 рублей (4,5%) — с 8,55 до 8,93 тысячи рублей.
Вместе с этим в 2024 году предлагается аналогичным образом, на 4,5%, проиндексировать ежемесячные социальные выплаты труженикам тыла, жертвам репрессий и ветеранам труда. Таким образом, эти категории граждан смогут получать не 1055, а 1103 рубля в месяц.
Кроме того, многодетным дончанам собираются увеличить детские выплаты. Теперь дончане, имеющие трех и более детей, смогут получать ежемесячную выплату в размере почти 10,65 тысячи рублей. В настоящий момент размер выплат на третьего и последующего ребенка составляют 10,19 тысячи рублей.
Законопроекты поступили на рассмотрение 23 ноября.
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