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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%

В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%

5 декабря 2023, 16:41
Фото: Midjourney
В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%
В Ростовской области собираются проиндексировать соцвыплаты населению на 4,5%, проекты документов появились на портале Заксобрания региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение в ЗСРО законопроекты об индексации социальных выплат отдельным категориям граждан.

Так глава донского правительства предложил увеличить выплаты на погребение на 385 рублей (4,5%) — с 8,55 до 8,93 тысячи рублей.

Вместе с этим в 2024 году предлагается аналогичным образом, на 4,5%, проиндексировать ежемесячные социальные выплаты труженикам тыла, жертвам репрессий и ветеранам труда. Таким образом, эти категории граждан смогут получать не 1055, а 1103 рубля в месяц.

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Кроме того, многодетным дончанам собираются увеличить детские выплаты. Теперь дончане, имеющие трех и более детей, смогут получать ежемесячную выплату в размере почти 10,65 тысячи рублей. В настоящий момент размер выплат на третьего и последующего ребенка составляют 10,19 тысячи рублей.

Законопроекты поступили на рассмотрение 23 ноября.

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