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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:00

В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек

В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек

5 декабря 2023, 15:58
Фото: Midjourney
В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек
В Ростовской области у семейной пары из Матвеево-Курганского района родились четверо девочек, об этом сообщили в донском управлении ЗАГС.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» объявил, что жительница Матвеево-Курганского района стала мамой сразу четырех девочек. Малышек зарегистрировали в отделе ЗАГС Октябрьского района Ростова.

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По данным издания, при рождении масса двух девочек составляла по 1,3 килограмма, а вес их сестер составил 1,5 и 1,7 килограмма соответственно. Сейчас все девочки находятся в отделении патологии новорожденных и дышат сами, стремительно набирая здоровый вес. Когда девочки достаточно окрепнут, их вместе с мамой выпишут домой.

По словам сотрудников ЗАГС, рождение четверняшек происходит всего один раз на 729 тысяч родов. В Ростовской области этот случай первый за весь год, хотя до четверняшек в регионе с января по сентябрь зарегистрировали рождение пяти троен.

Ранее в ЗАГСе сообщили, что только за первые восемь месяцев 2023 года на Дону родилось более 110 двоен и еще четыре тройни.

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