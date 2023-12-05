В Ростовской области семейная пара стала родителями четверняшек

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Портал «КП — Ростов-на-Дону» объявил, что жительница Матвеево-Курганского района стала мамой сразу четырех девочек. Малышек зарегистрировали в отделе ЗАГС Октябрьского района Ростова.
По данным издания, при рождении масса двух девочек составляла по 1,3 килограмма, а вес их сестер составил 1,5 и 1,7 килограмма соответственно. Сейчас все девочки находятся в отделении патологии новорожденных и дышат сами, стремительно набирая здоровый вес. Когда девочки достаточно окрепнут, их вместе с мамой выпишут домой.
По словам сотрудников ЗАГС, рождение четверняшек происходит всего один раз на 729 тысяч родов. В Ростовской области этот случай первый за весь год, хотя до четверняшек в регионе с января по сентябрь зарегистрировали рождение пяти троен.
Ранее в ЗАГСе сообщили, что только за первые восемь месяцев 2023 года на Дону родилось более 110 двоен и еще четыре тройни.