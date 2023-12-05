Власти могут увеличить выплаты многодетным семьям и больным детям Ростовской области

Кроме того, портал 161.ru рассказал, что в число предложений губернатора Голубева также вошла инициатива увеличить выплаты на детей с генетическим заболеванием фенилкетонурией[Справка: это наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. Если не соблюдать низкобелковую диету — это способно привести к тяжелому поражению ЦНС и нарушения умственного развития]. Размер выплат на детей с этим заболеванием в издании уточнять не стали.