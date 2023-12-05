Власти могут увеличить выплаты многодетным семьям и больным детям Ростовской области

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Во вторник, 5 декабря, стало известно, что в конце ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил увеличить размер ежемесячных выплат на третьего и последующего ребенка с 10,19 до 10,65 тысячи рублей. Прирост составляет 4,5%.
Кроме того, портал 161.ru рассказал, что в число предложений губернатора Голубева также вошла инициатива увеличить выплаты на детей с генетическим заболеванием фенилкетонурией[Справка: это наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. Если не соблюдать низкобелковую диету — это способно привести к тяжелому поражению ЦНС и нарушения умственного развития]. Размер выплат на детей с этим заболеванием в издании уточнять не стали.
Если ЗСРО одобрит предложенные инициативы, то они обретут законную силу уже 1 января 2024 года.
Напомним, выплата на детей с фенилкетонурией появилась в Ростовской области только в прошлом году. Размер выплаты детям определяли в соответствии с их возрастом, минимальный размер ежемесячной выплаты установили на уровне 2,3 тысячи рублей.