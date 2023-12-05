Власти в Ростовской области прокомментировали звук взрыва

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Напомним, что жители Таганрога и Азовского района утром заявили об очень громком звуке, который похож на взрыв. Они рассказали, что у них дрожали дома, а в одном из зданий якобы разбились стекла на окнах.
Что стало причиной громкого звука, пока неизвестно, но о каких-либо других разрушениях люди в соцсетях не пишут. В правительстве региона заявили, что происшествий не было.
«По данным ЕДДС, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», — говорится в ответе.
Ранее эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.