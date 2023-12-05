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Власти в Ростовской области прокомментировали звук взрыва

Власти в Ростовской области прокомментировали звук взрыва

5 декабря 2023, 08:44
Фото: mil.ru
Власти в Ростовской области прокомментировали звук взрыва
В Ростовской области не было зарегистрировано происшествий во вторник, 5 декабря, сообщили в правительстве региона в ответ на вопрос о взрыве.

Напомним, что жители Таганрога и Азовского района утром заявили об очень громком звуке, который похож на взрыв. Они рассказали, что у них дрожали дома, а в одном из зданий якобы разбились стекла на окнах.

Что стало причиной громкого звука, пока неизвестно, но о каких-либо других разрушениях люди в соцсетях не пишут. В правительстве региона заявили, что происшествий не было.

Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва
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«По данным ЕДДС, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», — говорится в ответе.

Ранее эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азовский район#Взрыв#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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