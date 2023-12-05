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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Онколог в Ростовской области работала по поддельным документам

Врач с купленным дипломом в Ростовской области лечила людей от онкологии

5 декабря 2023, 09:23
Фото: Midjourney
Онколог в Ростовской области работала по поддельным документам
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, которая купила диплом и устроилась работать врачом, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Наталья Умиева решила устроиться врачом-онкологом в «Центральную районную больницу» в Дубовском районе, но высшего образования у нее для этого не было. Тогда она купила диплом о том, что якобы отучилась в медицинском вузе, а также удостоверение о прохождении ординатуры.

После этого Умиева устроилась на работу и была уволена через несколько месяцев. В отношении нее возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.

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«Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Осужденной нельзя покидать Дубовский район без согласия специализированного государственного органа», — говорится в публикации.

Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.

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