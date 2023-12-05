Врач с купленным дипломом в Ростовской области лечила людей от онкологии

Наталья Умиева решила устроиться врачом-онкологом в «Центральную районную больницу» в Дубовском районе, но высшего образования у нее для этого не было. Тогда она купила диплом о том, что якобы отучилась в медицинском вузе, а также удостоверение о прохождении ординатуры.