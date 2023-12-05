Врач с купленным дипломом в Ростовской области лечила людей от онкологии

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Наталья Умиева решила устроиться врачом-онкологом в «Центральную районную больницу» в Дубовском районе, но высшего образования у нее для этого не было. Тогда она купила диплом о том, что якобы отучилась в медицинском вузе, а также удостоверение о прохождении ординатуры.
После этого Умиева устроилась на работу и была уволена через несколько месяцев. В отношении нее возбудили уголовное дело и теперь суд огласил приговор.
«Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Осужденной нельзя покидать Дубовский район без согласия специализированного государственного органа», — говорится в публикации.
Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.
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