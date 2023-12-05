«Зачем об этом снимать»: ростовские учителя выступили против сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Считается, что настоящее искусство — это то, что не оставляет людей равнодушными. В этом смысле сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привел к множеству обсуждений.
Мнения разделились. Одни посчитали сериал качественным отражением истории казанских группировок, которая продемонстрировала всю жестокость и тупик этого пути. Другие уверены, что столь жестокие фильмы про подростков недопустимы.
«Это сериал про каких-то малолетних бандитов. Смотреть его я не собирался, читал рецензии. Но, боюсь, что мои дети посмотрят. А этого допускать нельзя. Не случайно же к просмотру рекомендован возраст 18+», — отмечает Владимир Гайворонский.
Эксперт разъясняет, что сериал имеет право на существование. Но допускать его к широкому просмотру следует со строгими ограничениями по возрасту.
«У нас есть множество великих поэтов, которые писали, в том числе, и с нецензурной бранью. Но такие произведения открыто не транслируют и не декламируют. Так надо поступить и в случае с этим сериалом», — убежден собеседник.
Спикер разъясняет, что в современном искусстве нужно не поднимать авторитет криминала, а возвышать рабочие профессии.
«Давайте создавать сериалы о шахтерах, металлургах, слесарях, которые работают на заводе. Можно про археологов — это очень романтическая профессия. Почему об этом не снимают фильмы?» — задается вопросом эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове задержали уроженца Казани, который организовал банду «Кинопленка».