rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Эксперт рассказал, почему для ростовчан надо снимать сериалы про рабочие профессии

«Зачем об этом снимать»: ростовские учителя выступили против сериала «Слово пацана»

5 декабря 2023, 09:21
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему для ростовчан надо снимать сериалы про рабочие профессии

В профсоюзе образования на Дону рассказали, кому можно смотреть «Слово пацана»

Если создавать сериалы про подростков, то в них нужно повышать авторитет рабочих профессий, чтобы ростовчане, в том числе и школьники, видели, к чему следует стремиться, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Считается, что настоящее искусство — это то, что не оставляет людей равнодушными. В этом смысле сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привел к множеству обсуждений.

Мнения разделились. Одни посчитали сериал качественным отражением истории казанских группировок, которая продемонстрировала всю жестокость и тупик этого пути. Другие уверены, что столь жестокие фильмы про подростков недопустимы.

«Это сериал про каких-то малолетних бандитов. Смотреть его я не собирался, читал рецензии. Но, боюсь, что мои дети посмотрят. А этого допускать нельзя. Не случайно же к просмотру рекомендован возраст 18+», — отмечает Владимир Гайворонский.

Эксперт разъясняет, что сериал имеет право на существование. Но допускать его к широкому просмотру следует со строгими ограничениями по возрасту.

«У нас есть множество великих поэтов, которые писали, в том числе, и с нецензурной бранью. Но такие произведения открыто не транслируют и не декламируют. Так надо поступить и в случае с этим сериалом», — убежден собеседник.

Ростовчане останутся без телевидения с 4 декабря
Узнать подробнее
Спикер разъясняет, что в современном искусстве нужно не поднимать авторитет криминала, а возвышать рабочие профессии.Спикер разъясняет, что в современном искусстве нужно не поднимать авторитет криминала, а возвышать рабочие профессии.
Спикер разъясняет, что в современном искусстве нужно не поднимать авторитет криминала, а возвышать рабочие профессии.
Фото: 1MI

Спикер разъясняет, что в современном искусстве нужно не поднимать авторитет криминала, а возвышать рабочие профессии.

«Давайте создавать сериалы о шахтерах, металлургах, слесарях, которые работают на заводе. Можно про археологов — это очень романтическая профессия. Почему об этом не снимают фильмы?» — задается вопросом эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове задержали уроженца Казани, который организовал банду «Кинопленка».

В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове 15 лет безнаказанно действовала банда «черных» банкировАрестовали 24 человек: банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивокБанда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Криминал#Искусство#Ростов#Подростки#Рабочие#Казань#Жестокость#Рабочие профессии#Телевидение#Сериалы#Группировки#Фильмы
Подпишитесь
Сбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта
Сегодня, 06:38
Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:56
Украинский беспилотник уничтожили над Азовским морем
Сегодня, 05:30
Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце
Вчера, 17:47
В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары
Вчера, 16:24
Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря
Вчера, 16:08