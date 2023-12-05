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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Заключительный этап благоустройства захоронений участников СВО начали на Аллее Героев

Заключительный этап благоустройства захоронений участников СВО начали на Аллее Героев

5 декабря 2023, 09:43
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
На Аллее Героев Северного кладбища полным ходом идет заключительный этап благоустройства захоронений участников СВО.

В секторе Мужества аллеи уже завершились работы по бетонированию и подготовке цоколей индивидуальных и родственных захоронений, рабочие приступили к облицовке могил керамогранитом, а в ближайшее время начнут укладывать тротуарную плитку.

Цель проекта создать единое оформление надгробий для погибших, а также найти архитектурно-ландшафтное решение для всей аллеи.

Подрядчики отмечают, что, на территории кладбища довольно непростой рельеф. По их словам на кладбище наблюдается значительный перепад высот, поэтому бетон приходилось заливать поэтапно, да и погода регулярно вносила свои коррективы.

— Необходимо время, чтобы бетон застыл. Осадки — снег, дожди — затягивали рабочий процесс, — пояснил главный инженер подрядной организации Роман Сыпченко. — А для облицовки керамогранитом температура окружающего воздуха должна быть не ниже плюс пяти градусов.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Но это не стало помехой. Служба городских кладбищ и подрядчик нашли способ ускорить облицовочные работы, несмотря на погодные условия. Для этого над захоронениями установили «шатры» — специальные конструкции наподобие теплиц. Они защищают бетон от осадков и поддерживают нужную температуру за счет тепловых пушек и инфракрасных светильников.

Согласно контракту, благоустройство сектора Мужества должно было завершиться 30 ноября, но сроки сдачи слегка отодвинулись. Одной из главных причин стали затянувшиеся по объективным основаниям конкурсные процедуры.

— Постановление, которое регулирует правила функционирования воинских захоронений, вышло в конце июля. Сразу же были объявлены конкурсные процедуры. Только на третий раз определился участник аукциона. Он был единственным. 8 сентября с ним был заключен контракт. В тот же день он приступил к работам. Нет сомнений, что обустройство мемориала будет завершено до конца декабря, — отметил директор МКУ «Служба городских кладбищ» Антон Маненков.

Отец одного из погибших героев, регулярно приходит на аллею Героев и кладет к могиле своего сына цветы.

— Я приезжаю сюда почти каждую неделю. Слежу за всеми работами. И меня устраивает все, что здесь происходит. Работы не останавливается ни на день, они ведутся постоянно. После того как могилу моего сына облицуют, мы будем устанавливать памятник. Руководство города, кладбища постоянно с нами на связи., поэтому и вопрос обустройства сектора Мужества, находится на постоянном контроле. Я общаюсь со многими родственниками погибших и большинство людей удовлетворены тем, что здесь делается, — поделился отец героя, полковник в отставке, Вадим Луговой.

Директор Департамент ЖКХ и энергетики Ростова Станислав Марченко говорит, что ситуация с обустройством мест захоронений участников СВО на Аллее Героев на Северном кладбище и кладбище «Ростовское» находится на особом контроле.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— Ведется ежедневный мониторинг. Опасений, что подрядчик не завершит работу нет. Работы ведутся даже во время осадков. Подрядчик использует специальные шатры, в которых установлены тепловые пушки — они позволяют поддерживать нужную температуру на участке во время облицовки могил. Служба городских кладбищ находится постоянно на связи с родственниками, учитываются все пожелания близких погибших, — добавил Станислав Марченко.

В настоящее время работа по благоустройству продолжается. Подрядчик усилил бригады и заменил изначально предусмотренные материалы на более дорогие без увеличения стоимости контракта. Теперь вместо керамогранита песочного цвета появится черный, а вместо серой плитки будет цветная.

Напомним, что параллельно с благоустройством квартала Мужества на Северном кладбище Ростова-на-Дону, ведется обустройство квартала Мужества и на новом муниципальном городском кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе. Работы здесь также планируется завершить до конца декабря.

#Ростов-на-Дону
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