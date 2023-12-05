Заключительный этап благоустройства захоронений участников СВО начали на Аллее Героев

— Я приезжаю сюда почти каждую неделю. Слежу за всеми работами. И меня устраивает все, что здесь происходит. Работы не останавливается ни на день, они ведутся постоянно. После того как могилу моего сына облицуют, мы будем устанавливать памятник. Руководство города, кладбища постоянно с нами на связи., поэтому и вопрос обустройства сектора Мужества, находится на постоянном контроле. Я общаюсь со многими родственниками погибших и большинство людей удовлетворены тем, что здесь делается, — поделился отец героя, полковник в отставке, Вадим Луговой.