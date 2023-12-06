15 котельных на газовом топливе строят на юге Сахалинской области

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ВЭФ-2023 указал на ключевую приоритетность газификации дальневосточных регионов, отметив, что это важно для повышения качества жизни людей, для динамичного развития этих территорий. И сегодня перед нами стоит большая и важная задача по переводу котельных на газ. Работы ведутся на 8 объектах в Долинском районе и 7 — в Корсаковском», — отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Одну из котельных начали монтировать в селе Покровка Долинского района. Ее мощность — 2,74 МВТ. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом школу, детский сад, действующие многоквартирные дома, а также один строящийся. В перспективе планируется подключение домов с печным отоплением. В селе запуск котельной ждут с нетерпением. Появление голубого топлива не только облегчит жизнь сельчан, но и сделает воздух чище.
«Сейчас все село отапливается углем. Это и сажа, и дым. Вроде привыкли к этому — всю жизнь так жили. Но теперь, когда знаем, что может быть по-другому, хочется уже поскорее перейти на газ, чтобы можно было выйти морозным утром на улицу и вдохнуть свежего воздуха», — рассказала жительница Покровки Ирина Зеленина.
На объекте полностью выполнены земляные работы и работы по разработке котлована. Прокладка газовых сетей тоже завершена, в ближайшее время приступят к монтажу инженерных коммуникаций.
«Сейчас приступили к монтажу инженерных сетей внутри котельной. А именно ведутся работы по монтажу тепломеханической части, сетей горячего и холодного водоснабжения. В ближайшее время подрядчик приступит к прокладке внутриплощадочных сетей», — поделился мэр Долинского городского округа Александр Тугарев.
Новая котельная будет полностью автоматической. Сначала на объекте будет дежурить оператор, но после пуско-наладки присутствие специалиста не потребуется.
«На случай перебоев с энергоснабжением котельная оборудована генератором. Есть запас топлива и воды, если возникнут проблемы с подачей газа или холодного водоснабжения. В автономном режиме она может работать до трех суток», — пояснил директор филиала «ИКС-Южно-Сахалинск» Роман Сибикин.
Помимо Покровки, в Долинском ГО строят новые котельные в Соколе, Быкове, Стародубском и Советском, а также в районном центре. В Корсаковском городском округе возводят газовые узлы отопления в селах Чапаево, Раздольное, Соловьевка и Озерское. Еще три котельных появятся в Корсакове.