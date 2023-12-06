34 волонтера получили почетные награды в Национальный день добровольца на Сахалине

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Сегодня в островном регионе тысячи волонтеров ежедневно вносят свой вклад в развитие общества, проводя патриотические и благотворительные мероприятия, работая с молодежью и старшим поколением. В поле деятельности добровольческих дружин — сотни важных дел. После начала СВО активисты массово поддержали проект «Сопричастность» и присоединились к акции сбора помощи солдатам, отправленным в Донбасс. Кроме того, сахалинские волонтеры собирают и доставляют гуманитарные грузы для мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. От имени главы островного региона Валерия Лимаренко волонтеров поблагодарил первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов. Он напомнил, что вклад волонтеров в общее дело бесценен и важен.
«Сегодня, как никогда, можно сказать, что добру все возрасты покорны. Лауреаты, которые здесь сегодня получили награду, являются олицетворением добрых дел. Здесь и школьники, и студенты, и взрослые мужчины. Это и хрупкие девушки, и состоявшиеся уважаемые участники „серебряного“ движения. Мы видим и ценим их вклад. Это люди, которые безвозмездно дарят время и силы тем, кому нужна помощь. Спасибо вам большое», — обратился к собравшимся Владислав Епифанов.
Семеро жителей Сахалинской области получили почетные знаки «Доброволец (волонтер) Сахалинской области). За общественную деятельность, направленную на оказание безвозмездной помощи нуждающимся, вклад в развитие добровольческой деятельности в островном регионе особо отметили Оксану Быкову, Маргариту Караман, Ирину Кокорину, Веру Мецкевич, Алену Силачеву, Алину Сильченко, Станислава Степанова.
«Для меня это огромная честь! Волонтерской деятельностью я занимаюсь уже много лет, вся моя жизнь — это помощь людям. Я очень благодарна губернатору Валерию Игоревичу Лимаренко и всем тем, кто поддержал присуждение мне этой почетной награды. Обещаю быть достойной ее», — рассказала глава общественного совета Южно-Сахалинска, член общественной палаты Сахалинской области Алена Силачева.
Отдельно в рамках церемонии отметили островитян, которые внесли большой вклад в развитие волонтерского движения, активно участвуя в гуманитарных миссиях #МыВместе в 2022 и 2023 годах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Благодарности получили Замира Асанова, Юрий Борисов, Наталья Демченко, Алексей Дроков, Сергей Егоров, Сергей Жилин, Шарапутдин Исмаилов, Елена Красильникова, Елена Ланько, Дмитрий Минязев, Ярослав Новиков, Александр Понажев, Людмила Пурдыч, Руслан Тен, Янина Титова, Татьяна Тысова, Денис Хватов, Любовь Целищева.
Также на церемонии награждения в «Маяке» чествовали волонтеров Сахалинской области, которые приняли участие в международной премии «МыВместе». В 2023 году победителями и призерами регионального этапа федеральной инициативы стали 23 проекта — их авторами стали добровольцы, которые известны Сахалину и Курилам своей деятельностью в здравоохранении, патриотическом воспитании, профориентации молодежи, меценатстве и других отраслях. В категории «Волонтеры» отмечены:
В категории «Некоммерческие организации» отмечены:
Помимо этого, в рамках мероприятия с Национальным днем добровольца (волонтера) поздравили участников международного форума «МыВместе». В 2023 году ими стали руководитель регионального отделения «Поискового движения России» в Сахалинской области Артем Бандура, известный на островах экоактивист Андрей Витулин и «серебряный» волонтер в сфере экологии Нинель Пастухова.