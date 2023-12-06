Банк «Центр-инвест» стал участником конференции по ВЭД в Ростове

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Международная конференция прошла 1 декабря в РИНХ. Лидия Симонова выступила с докладом во время пленарного заседания и рассказал, как банк ведет внешнеэкономическую деятельность в условиях меняющейся экономики.
Кроме того, специалисты банка поделились информацией о международных расчетах в новых реалиях. Лидия Симонова рассказала, что из-за санкций произошел разрыв цепочек поставок, а некоторые государства стали закрыты, как для импорта, так и для экспорта.
«Положительно повлияли на ситуацию несколько принятых меры, в том числе изменение законов, совершенствование таможенных процедур и действия самого банка. Он сумел поддержать клиентов ВЭД в части льготных тарифов, поиска решений для непрерывных расчетов по контрактам, открытия корреспондентских счетов в дружественных государства», — сообщила председатель правления.
Добавим, что у банка «Центр-Инвест» есть своя программа помощи компаниям ВЭД, в рамках которой они получают уникальные финансовые инструменты, а также консультационные услуги для дальнейшего развития.