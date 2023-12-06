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Банк «Центр-инвест» стал участником конференции по ВЭД в Ростове

Банк «Центр-инвест» стал участником конференции по ВЭД в Ростове

6 декабря 2023, 12:35
Фото: freepik.com
Банк «Центр-инвест» стал участником конференции по ВЭД в Ростове
Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова стала участницей конференции «Перспективы развития внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования России в условиях международной изоляции и экономических санкций».

Международная конференция прошла 1 декабря в РИНХ. Лидия Симонова выступила с докладом во время пленарного заседания и рассказал, как банк ведет внешнеэкономическую деятельность в условиях меняющейся экономики.

Кроме того, специалисты банка поделились информацией о международных расчетах в новых реалиях. Лидия Симонова рассказала, что из-за санкций произошел разрыв цепочек поставок, а некоторые государства стали закрыты, как для импорта, так и для экспорта.

«Положительно повлияли на ситуацию несколько принятых меры, в том числе изменение законов, совершенствование таможенных процедур и действия самого банка. Он сумел поддержать клиентов ВЭД в части льготных тарифов, поиска решений для непрерывных расчетов по контрактам, открытия корреспондентских счетов в дружественных государства», — сообщила председатель правления.

Добавим, что у банка «Центр-Инвест» есть своя программа помощи компаниям ВЭД, в рамках которой они получают уникальные финансовые инструменты, а также консультационные услуги для дальнейшего развития.

#Ростов-на-Дону
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