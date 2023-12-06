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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

«Что-то рвануло»: еще один взрыв прогремел в небе Ростовской области

«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области

6 декабря 2023, 16:07
Фото: Midjourney
«Что-то рвануло»: еще один взрыв прогремел в небе Ростовской области

Жители Азова и Таганрога пожаловались на грохот в небе днем 6 декабря

В Ростовской области жители сразу двух городов пожаловались на грохот в небе, сообщения появились в местных Telegram-каналах.

В среду, 6 декабря, около 16.40 мск в небе над Ростовской областью раздались звуки, похожие на взрывы. В Telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появились сотни сообщений от местных жителей, которые заявили, что слышали звуки взрывов в одном из районов города. Часть жителей предположила, что причиной грохота стала работа систем ПВО, другие заподозрили земляков в использовании запрещенной пиротехники, а кто-то предположил, что источником шума мог быть самолет.

«Сидел на остановке, сквозь музыку услышал, уже подумал на N упало, очень испугался. Люди рядом со мной так вообще начали руками закрываться и чуть ли не падать, вот где-где, в центре очень знатно бахнуло», — рассказал один из жителей Таганрога.

Аналогичные сообщения стали поступать и из Азова.

Власти в Ростовской области прокомментировали звук взрыва
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Журналисты запросили комментарий в пресс-службе правительства Ростовской области, чтобы уточнить, что могло стать причиной грохота. Однако даже спустя три часа ни донские власти, ни главы администраций не прокомментировали произошедшее.

Данные уточняются, официальной информации не поступало.

Ранее ростовчане сообщили о звуках взрывов в небе над городом.

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