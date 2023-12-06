«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области

В среду, 6 декабря, около 16.40 мск в небе над Ростовской областью раздались звуки, похожие на взрывы. В Telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появились сотни сообщений от местных жителей, которые заявили, что слышали звуки взрывов в одном из районов города. Часть жителей предположила, что причиной грохота стала работа систем ПВО, другие заподозрили земляков в использовании запрещенной пиротехники, а кто-то предположил, что источником шума мог быть самолет.