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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

Эксперт Федорова: россияне стали реже страдать паническими атаками

Эксперт Федорова: россияне стали реже страдать паническими атаками

6 декабря 2023, 12:31
Фото: Midjourney
Число работающих россиян, обратившихся к психологам, увеличилось за январь–октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследования платформы «Понимаю», количество людей, нуждающихся в психологической поддержке, выросло на 17% до 18 651 человека.

В основном люди обращались по поводу проблем в отношениях с партнером или семьей, трудностях в общении, поиском самоидентификации и тревогой. Существенно возросла число запросов, связанных с беременностью, отношениями с родственниками и проблемами на работе, включая неудовлетворенность, адаптацию и взаимодействие с клиентами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам соучредителя и операционного директора платформы «Понимаю» Дарьи Федоровой, уменьшилось количество обращений, связанных со тревожностью, психологическими травмами, паническими атаками и фобиями. Это говорит о том, что уровень тревожности среди населения снизился после пиковых значений в прошлом году.

Однако эксперт отмечает, что количество обращений, связанных с рабочими вопросами, такими как неудовлетворенность работой, адаптация на новом месте работы и взаимодействие с клиентами, выросло. Это свидетельствует о проблеме выгорания сотрудников, о которой говорят многочисленные исследования.

Также заметно возросло число обращений за юридической помощью — на 41% до 6 459 за тот же период. Большинство запросов связаны с экспертизой и составлением документов (41%), а также с налоговыми вычетами (10%) и защитой прав потребителей (10%).

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