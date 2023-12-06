Эксперт Федорова: россияне стали реже страдать паническими атаками

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В основном люди обращались по поводу проблем в отношениях с партнером или семьей, трудностях в общении, поиском самоидентификации и тревогой. Существенно возросла число запросов, связанных с беременностью, отношениями с родственниками и проблемами на работе, включая неудовлетворенность, адаптацию и взаимодействие с клиентами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, по словам соучредителя и операционного директора платформы «Понимаю» Дарьи Федоровой, уменьшилось количество обращений, связанных со тревожностью, психологическими травмами, паническими атаками и фобиями. Это говорит о том, что уровень тревожности среди населения снизился после пиковых значений в прошлом году.
Однако эксперт отмечает, что количество обращений, связанных с рабочими вопросами, такими как неудовлетворенность работой, адаптация на новом месте работы и взаимодействие с клиентами, выросло. Это свидетельствует о проблеме выгорания сотрудников, о которой говорят многочисленные исследования.
Также заметно возросло число обращений за юридической помощью — на 41% до 6 459 за тот же период. Большинство запросов связаны с экспертизой и составлением документов (41%), а также с налоговыми вычетами (10%) и защитой прав потребителей (10%).