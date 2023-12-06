Эксперт Федорова: россияне стали реже страдать паническими атаками

В основном люди обращались по поводу проблем в отношениях с партнером или семьей, трудностях в общении, поиском самоидентификации и тревогой. Существенно возросла число запросов, связанных с беременностью, отношениями с родственниками и проблемами на работе, включая неудовлетворенность, адаптацию и взаимодействие с клиентами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».