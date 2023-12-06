ЕР подвела предварительные итоги программы капремонта школ в 2023 году

За текущий год было обновлено 1384 здания школ. Всего до конца года планируется завершить ремонт в 1765 зданиях. Уточняется, что в 1535 учебных заведениях работы по капремонту провели или будут проводить с использованием средств федерального бюджета. Двести тридцать объектов отремонтированы исключительно за счет регионов. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что в 46 субъектах страны ремонт объектов проведен более чем на 90 процентов.