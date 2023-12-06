ЕР подвела предварительные итоги программы капремонта школ в 2023 году

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Предварительные результаты реализации проекта обсудили в ходе заседания федерального штаба ЕР.
За текущий год было обновлено 1384 здания школ. Всего до конца года планируется завершить ремонт в 1765 зданиях. Уточняется, что в 1535 учебных заведениях работы по капремонту провели или будут проводить с использованием средств федерального бюджета. Двести тридцать объектов отремонтированы исключительно за счет регионов. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что в 46 субъектах страны ремонт объектов проведен более чем на 90 процентов.
Турчак заявил, что к концу этого года все работы будут полностью завершены. На заседании штаба секретарь генсовета поблагодарил профильные министерства, губернаторов, строителей и всех, кто отвечает за реализацию данной программы.
По словам Андрея Турчака, девятнадцать регионов рискуют не уложиться в установленные сроки, так как готовность 35 объектов там находится на уровне менее 60 процентов. Например, в Дагестане, где осталось отремонтировать пять объектов. В числе отстающих от плана субъектов также Удмуртия, Алтайский край, Томская область и Приморье. В этих регионах осталось отремонтировать по три объекта.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов напомнил, что с начала реализации программы капремонта школ было отремонтировано более трех тысяч зданий.
«Программа идет успешно, показывает, что „Единая Россия“ — партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха», — сказал Сергей Кравцов. Для окончательного принятия такого решения необходимо, чтобы регионы добросовестно исполняли взятые на себя обязательства, добавил министр.
На заседании штаба ЕР также прошло обсуждение президентской программы строительства новых школ. В планах на 2023 год — ввод в эксплуатацию 390 зданий. Как отметил Андрей Турчак, программа капитального ремонта общеобразовательных учебных учреждений — одна из наиболее успешных и востребованных среди населения. Также большой популярностью у россиян пользуются программы создания комфортной городской среды и социальной газификации.
В заключение Турчак обратился к губернаторам и ответственным лицам с просьбой придерживаться графиков и вовремя сдавать объекты.
На сайте партии ER.RU сообщается, что ЕР и Министерство просвещения Российской Федерации проведут федеральный штаб, в рамках которого регионы из «красной зоны» сообщат о результатах исправления ситуации с вводом школ. Штаб пройдет в этом году.
Участниками федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» являются 16 школ Ростовской области, по промежуточным итогам её реализации регион входит в двадцатку лидеров по стране. По данным министерства образования региона, в этом году ремонт закончен, как и планировалось, в 10 школах. Программу курируют Минпросвещения, Минстрой и партпроект «Единой России» «Новая школа».
«Важно, что реконструкция учебных заведений проходит при непосредственном участии родителей, учителей и учеников. Так, в Ростовской области создан штаб родительского общественного контроля. Замечания и предложения родительского сообщества при проведении ремонта, безусловно, учитываются. Сегодня в муниципалитетах представители родительского сообщества внимательно следят за строительными работами, ходом закупок и поставок, участвуют в дизайнерских решениях по обновлению школьных пространств», — рассказала депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» в Ростовской области Лариса Тутова.
Она добавила, что учащиеся и их родители участвовали в контроле работ на всех этапах. В рамках модернизации для школ также приобретается современная мебель, интерактивное, робототехническое и лабораторное оборудование, обновляются пищеблоки, спортивные залы, библиотеки.