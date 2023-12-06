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Гимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом Путиным

Гимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом Путиным

6 декабря 2023, 14:46
Фото: kremlin.ru
Ростовская гимназистка Дарья Колесникова представила Всероссийский проект «Хранители истории» на встрече с президентом Владимиром Путиным и активистами «Движения первых», об этом сообщила пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова.

Ученица девятого класса юридической гимназии № 9 имени Сперанского Дарья Колесникова накануне приняла участие во встрече Владимира Владимировича Путина с активистами «Движения первых» в Пятигорске. Глава государства провел заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в центре знаний «Машук».

Девушка оказалась за одним столом с Президентом нашей страны. Дарья — председатель Совета гимназистов. На встрече она представляла Всероссийский проект «Хранители истории».

Гимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом ПутинымГимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом Путиным
Гимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом Путиным

Движение Первых появилось летом 2022 года. На сегодняшний день сформированы 89 региональных отделений. К нему присоединились более 4,1 миллиона участников.

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#Ростов-на-Дону#Владимир Путин
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