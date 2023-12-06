Гимназистка Дарья Колесникова представила Ростов на встрече с президентом Путиным

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Ученица девятого класса юридической гимназии № 9 имени Сперанского Дарья Колесникова накануне приняла участие во встрече Владимира Владимировича Путина с активистами «Движения первых» в Пятигорске. Глава государства провел заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в центре знаний «Машук».
Девушка оказалась за одним столом с Президентом нашей страны. Дарья — председатель Совета гимназистов. На встрече она представляла Всероссийский проект «Хранители истории».
Движение Первых появилось летом 2022 года. На сегодняшний день сформированы 89 региональных отделений. К нему присоединились более 4,1 миллиона участников.