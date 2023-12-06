Глава ФОМС поручил территориальным фондам разобраться с кредиторской задолженностью

На расширенном заседании также обсуждались вопросы индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Также внимание уделялось вопросам нарушения прав пациента на должное качество и своевременность медицинской помощи, а также своевременного выявления рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.