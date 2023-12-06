Глава ФОМС поручил территориальным фондам разобраться с кредиторской задолженностью

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Об этом заявил Илья Баланин в ходе расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, пишет regnum.ru.
Ресурсы в регионах, чтобы избежать просроченной кредиторской задолженности, есть. Главное — правильно ими управлять. Причины увеличения объемов кредиторской задолженности в основном связаны с организацией и планированием деятельности медицинских организаций, подчеркнул Баланин.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования отметил, что расходы на программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов увеличатся. При этом будет расширен спектр медицинской помощи.
Проект включает в себя увеличение расходов на предоставление всех видов медицинской помощи, предоставляемой бесплатно. Это касается прежде всего профилактики заболеваний, медицинской реабилитации, пребывания в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Подушевой норматив будет увеличен на 14%, с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Отдельно будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи. При этом первичная медико-санитарная помощь останется в приоритете. Объем профилактических мер, включая диспансеризации и плановые медосмотры, вырастет на 17,3%.
На расширенном заседании также обсуждались вопросы индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Также внимание уделялось вопросам нарушения прав пациента на должное качество и своевременность медицинской помощи, а также своевременного выявления рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.