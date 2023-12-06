Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию Нового Ростова

Голубев отметил, что хоть это и требует больших затрат, но в Ростове более 100 зданий государственных учреждений. Их объединение в одном месте — отличная идея. «Если человеку нужно посетить, скажем, пять организаций, это же нагрузка на дороги», — пояснил губернатор. Старые здания, по его мнению, можно будет использовать, продать, сдать в аренду или приспособить под другие цели.