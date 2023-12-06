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Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию Нового Ростова

Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию Нового Ростова

6 декабря 2023, 18:04
Фото: Midjourney
Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию Нового Ростова
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о намерениях развивать территорию старого аэропорта, где в настоящее время осуществляется строительство нового района, об этом он сообщил в рамках ежегодного инвестпослания.

Губернатор сообщил, что планы включают перенос части региональных ведомств на эту территорию. Так, в планы региональных властей входит создание на данной территории правительственного квартала.

Голубев отметил, что хоть это и требует больших затрат, но в Ростове более 100 зданий государственных учреждений. Их объединение в одном месте — отличная идея. «Если человеку нужно посетить, скажем, пять организаций, это же нагрузка на дороги», — пояснил губернатор. Старые здания, по его мнению, можно будет использовать, продать, сдать в аренду или приспособить под другие цели.

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Губернатор добавил, что на территории Нового Ростова будут развивать и парки, и жилье, и многое другое. Сам проект должен стать примером по освоению новых территорий. И, если архитектура может меняться, то общее понимание концепции уже сформировано.

Также он отметил, что на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

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