Губернатор Голубев призвал внедрять искусственный интеллект в госсектор на Дону

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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В данный момент на федеральном уровне продолжается работа над законопроектом о технологической политике. Это может коснуться сразу нескольких отраслей, в том числе авиапромышленности и медицины.
«В госсекторе нужно уже сейчас внедрять искусственный интеллект. Мы делаем ставку на наши вузы и их экосистемы», — прокомментировал глава региона.
Однако, какие именно планируется реализовать проекты, пока не раскрывается.
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До этого врач-нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине.