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Губернатор Голубев призвал внедрять искусственный интеллект в госсектор на Дону

Губернатор Голубев призвал внедрять искусственный интеллект в госсектор на Дону

6 декабря 2023, 13:51
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев призвал внедрять искусственный интеллект в госсектор на Дону
В Ростовской области необходимо начать внедрение искусственного интеллекта в государственный сектор, сообщил губернатор Василий Голубев.

В данный момент на федеральном уровне продолжается работа над законопроектом о технологической политике. Это может коснуться сразу нескольких отраслей, в том числе авиапромышленности и медицины.

«В госсекторе нужно уже сейчас внедрять искусственный интеллект. Мы делаем ставку на наши вузы и их экосистемы», — прокомментировал глава региона.

Врач-нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине
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Однако, какие именно планируется реализовать проекты, пока не раскрывается.

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До этого врач-нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине.

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