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Губернатор Голубев ждет предложения по названиям улиц «Нового Ростова»

Губернатор Голубев ждет предложения по названиям улиц «Нового Ростова»

6 декабря 2023, 18:19
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев ждет предложения по названиям улиц «Нового Ростова»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал рассмотреть предложения горожан по названиям улиц «Нового Ростова», об этом он сообщил во время инвестиционного послания.

В среду, 6 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что хотел бы перенести правительственный квартал в Первомайский район Ростова — на территорию старого аэропорта. По его словам, это «разгрузит» транспортную инфраструктуру города, кроме того, это позволит продать или сдать в аренду существующее имущество правительства.

Фото: donland.ru

В рамках обсуждения губернатор добавил, что сейчас власти рассматривают предложения о том, как можно назвать улицы «Нового Ростова», где может появиться правительственный квартал. Василий Голубев сообщил, то предложения будут принимать от всех желающих. Куда именно можно направить свои предложения о названиях улиц и центрального бульвара не уточнялось, вероятно, для этого можно использовать секцию комментарии в Telegram-канале губернатора.

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Напомним, ранее власти сообщили, что построят 1,5 миллиона «квадратов» жилья в «Новом Ростове».

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