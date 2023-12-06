Губернатор Голубев ждет предложения по названиям улиц «Нового Ростова»

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В среду, 6 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что хотел бы перенести правительственный квартал в Первомайский район Ростова — на территорию старого аэропорта. По его словам, это «разгрузит» транспортную инфраструктуру города, кроме того, это позволит продать или сдать в аренду существующее имущество правительства.
В рамках обсуждения губернатор добавил, что сейчас власти рассматривают предложения о том, как можно назвать улицы «Нового Ростова», где может появиться правительственный квартал. Василий Голубев сообщил, то предложения будут принимать от всех желающих. Куда именно можно направить свои предложения о названиях улиц и центрального бульвара не уточнялось, вероятно, для этого можно использовать секцию комментарии в Telegram-канале губернатора.