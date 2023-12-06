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Губернатор Ростовской области Голубев объявил о строительстве 50 заводов за пять лет

Губернатор Ростовской области Голубев объявил о строительстве 50 заводов за пять лет

6 декабря 2023, 17:52
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Голубев объявил о строительстве 50 заводов за пять лет

В Ростовской области построят полсотни заводов за пять лет

В Ростовской области планируется возвести 50 промышленных предприятий за ближайшие пять лет, об этом объявил глава региона Василий Голубев во время инвестиционного послания.

Во время инвестиционного послания губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в ближайшие пять лет в регионе планируется построить и запустить в работу 50 новых заводов.

По словам губернатора, заводы появятся в «особой экономической зоне» у Новочеркасска, под строительство выделили около 305 гектаров земли.

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«Мы по итогам этого года десять заводов сдадим! И это точно заводы, а не небольшие цеха», — заявил губернатор, добавив, что в ближайшие пять лет в регионе можно построить и полсотни заводов.

При этом, запуск предприятия в ОЭС предполагает, что каждый из заводов получит особые условия для ведения бизнеса — в течение 10 лет инвесторы смогут не платить налог на имущество компании, в течение первых пяти лет их освободят и от налога на прибыль.

Ранее стало известно, что в завод по производству ноутбуков в Ростове инвестируют восемь миллиардов рублей.

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