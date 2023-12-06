Губернатор Ростовской области Голубев объявил о строительстве 50 заводов за пять лет

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Во время инвестиционного послания губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в ближайшие пять лет в регионе планируется построить и запустить в работу 50 новых заводов.
По словам губернатора, заводы появятся в «особой экономической зоне» у Новочеркасска, под строительство выделили около 305 гектаров земли.
«Мы по итогам этого года десять заводов сдадим! И это точно заводы, а не небольшие цеха», — заявил губернатор, добавив, что в ближайшие пять лет в регионе можно построить и полсотни заводов.
При этом, запуск предприятия в ОЭС предполагает, что каждый из заводов получит особые условия для ведения бизнеса — в течение 10 лет инвесторы смогут не платить налог на имущество компании, в течение первых пяти лет их освободят и от налога на прибыль.
Ранее стало известно, что в завод по производству ноутбуков в Ростове инвестируют восемь миллиардов рублей.