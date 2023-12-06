Инопредприниматели. Англосаксы и ЕС в Ростовской области

Рассказываем о компаниях, которыми в Ростовской области владеют резиденты из США, Канады. К ним также примыкают некоторые европейские страны, с которыми у России в последнее время сложились сложные отношения. Расхождения во взглядах были, конечно, и до начала спецоперации на Украине. Однако 2022 год показал, кто в Европе готов к сотрудничеству, а кто решил отложить какие-либо отношения с Россией на неопределенный срок. Несмотря на сложную ситуацию в мировой политике, бизнес, подконтрольный гражданам стран Европы, в Ростовской области практически процветает. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано по меньшей мере 180 компаний с европейскими и североамериканскими совладельцами.