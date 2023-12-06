Инопредприниматели. Англосаксы и ЕС в Ростовской области

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Рассказываем о компаниях, которыми в Ростовской области владеют резиденты из США, Канады. К ним также примыкают некоторые европейские страны, с которыми у России в последнее время сложились сложные отношения. Расхождения во взглядах были, конечно, и до начала спецоперации на Украине. Однако 2022 год показал, кто в Европе готов к сотрудничеству, а кто решил отложить какие-либо отношения с Россией на неопределенный срок. Несмотря на сложную ситуацию в мировой политике, бизнес, подконтрольный гражданам стран Европы, в Ростовской области практически процветает. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано по меньшей мере 180 компаний с европейскими и североамериканскими совладельцами.
18-ю компаниями в Ростовской области владеют граждане Германии. Вероятно, не все бизнесмены одновременно являются гражданами этой страны и проживают на ее территории. Часть предпринимателей могут быть выходцами из России, получившими гражданство ФРГ. Доказательством тому (правда, лишь косвенным) являются граждане с двойными фамилиями, как, например, Татьяна Дюренская Кюлем или бизнесмены с русскими именами и немецкими фамилиями: Лидия Бухмюллер.
Самая популярная у предпринимателей из Германии сфера деятельности в Ростовской области — промышленность. Преимущественно, химическая и тяжелая. Немецкие предприятия производят в регионе бетонные и вулканизированные изделия, обрабатывают металлы, делают машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.
Самой прибыльной германской компанией в сфере промышленности можно назвать ООО «МДС уплотнительные системы». Предприятие принесла своим хозяевам, ООО «Спецтяжтранс Холлдингу» и ООО «М.Д.С. Мейер ГМБХ» 5,3 миллиона рублей чистой прибыли по итогам 2022 года. Компания производит изделия из вулканизированной резины.
ООО «Дон-Штайн» — вторая по доходности промышленная компания с немецкими корнями получила за 2022 год 4,9 миллиона рублей чистой прибыли. Компанией владеют пять граждан России и один гражданин Германии Герберт Нидернольте. Его доля в уставном капитале составляет 10%. Предприятие производит изделия из бетона для использования в строительстве.
Всего на 700 тысяч рублей меньше чистой прибыли у компании ООО «Дональфа». По итогам 2022 года она получила 4,2 миллиона рублей. Предприятием совместно владеют граждане РФ Алексей Гусаков, Игорь Дерябкин и Артур Меликбекян, а также гражданин Германии Сергей Дик. Ему принадлежит 7% в уставном капитале компании. ООО «Дональфа» обрабатывает металлы и наносит на них покрытие.
Вторая по популярности у немецких бизнесменов сфера деятельности в Ростовской области — финансы и консалтинг. Всего этой деятельностью занимается четыре компании. Действительно прибыльной из них является лишь одна. Это — ООО «Чиммер и Шварц». Предприятие принадлежит юридическому лицу ZH CHEMIE GMBH. Чистая прибыль компании, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, составила по итогам 2022 года 101 миллион рублей.
Еще одна компания, ООО «Авермед Консалтинг» приносит своим владельцам только 66 тысяч рублей в год. Две другие — ОО «ГУ-ЮГ» и ООО «БАТИ Азов» и вовсе погрязли в убытках. На 1,3 миллиона рублей и 12 миллионов рублей соответственно. Две немецких компании в Ростове занимаются ресторанным бизнесом. Предприятием, которое занимается деятельностью ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, ООО «Драго», совместно владеют граждане Германии и Беларуси. Еще одно заведение под названием OOO «Моцарт Хаус» ведет деятельность в этой же сфере.
Только одна немецкая компания задействована в регионе в сфере медицины. Это — ООО «ГЦ Ростов». Компания принадлежит «Нова Мед ГмбХ Фертрибсгезельшафт фюр медициништехнише Герете унд Фербраухсартикель» и «НЕЙШНЕЛ МЕДИКАЛ КЕА (ДОЙЧЛАНД) ГМБХ». Чистые активы предприятия составляют 203 миллиона рублей, выручка — 608 миллионов рублей, при этом убытков — 54 миллиона рублей. Еще одно предприятие с германской «пропиской» занимается строительством. Видимо, не слишком активно, потому что в 2022 году чистая прибыль ООО «Практика» составила 46 тысяч рублей. Предприятием владеет Виталий Ларин.
Также под юрисдикцией Германии находится компания, которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Она приносит своему собственнику Виталию Лисоченко 16 миллионов рублей чистой прибыли в год.
Самой прибыльной из европейских компаний в Ростовской области владеет итальянская компания FOKONA INVEST SRL. Совладельцами выступают ООО «МК 20», Валерий Тимофеев и Алексей Тузов. Компания ООО «Пик-композит» занимается производством основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах с 2008 года. Основные производственные мощности сосредоточены в Азове. По итогам 2022 года компании удалось получить 427 миллионов рублей чистой прибыли.
Итальянский бизнес вообще является одним из самых прибыльных среди других европейских компаний в Ростовской области. Еще одна фирма за тот же период получила 266 миллионов рублей чистой прибыли. Речь идет о компании ООО «Технопласт». При этом совладельцы у нее те же самые, что и у ООО «Пик-композит». «Технопласт» также задействован в сфере промышленности, однако производит он изделия из пластмасс.
Довольно много в Ростовской области компаний с совладельцами из Франции. Их девять, при этом больше фирм задействовано в торговой сфере, чем в какой-либо еще. При этом прибыльным французский бизнес в регионе назвать сложно. Общая сумма убытков составляет почти 490 миллионов рублей. Все французские компании в регионе из тех, что опубликовали данные о доходах, являются убыточными.
В Ростовской области есть еще шесть компаний, чьи совладельцы так или иначе связаны с Польшей. Три из них заняты в сфере торговли, еще три развивают промышленный бизнес. Самой прибыльной польской компанией в регионе можно назвать ООО «Белла-Дон». Компанией владеет «ТОРУНЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ», зарегистрированное в Польше. «Белла-Дон» торгует фармацевтической продукцией. По итогам 2022 года компания получила 242 миллиона рублей чистой прибыли.
Еще одна польская фирма производит в Ростовской области мороженое под торговыми марками «Ростовъ Папа», «Большой Папа», «Азовская губерния», «Дивушкино — Удивительная деревня», «Летолайк», «Ой, снег — СНЕЖОК» и «ЛедОК». Речь идет о компании ООО ПКФ «Проксима». Фирмой совместно владеют гражданин РФ Игорь Лапигин и польское производственно-торговое предприятие ТОО «Зенит». По итогам 2022 года «Проксима» получила более 100 миллиоонов рублей чистой прибыли.
Еще пятью компаниями в Ростовской области отчасти владеют граждане Испании. Крупнейшая из этих компаний ООО «Ласенор Русия» получает 385 миллионов рублей чистой прибыли в год. Предприятием владеет фирма, которая корнями уходит в Испанию LASENOR EMUL SL. Фирма занята в пищевой промышленности и производит различные лецитины и эмульгаторы.
По доходам «Ласенор Русию» догоняет ООО «Эир», которое получило в 2022 году 341 миллион рублей чистой прибыли. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. Владеет фирмой «АО „‚ЭСМАЛЬГЛАСС‘“ и ООО „‚ЭСМАЛЬГЛАСС ПАРТИСИПАСЬОНЕС ИНДУСТРИАЛЕС‘“ (ESMALGLASS PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SL (SOCIEDAD UNIPERSONAL»
Также пять компаний действуют в Ростовской области под началом граждан Нидерландов. Две из них занимаются промышленностью, по одной задействованы в транспортной и медицинской сферах. Самой прибыльной из компаний с нидерландской «пропиской» в регионе является ООО «Ростовский КХП». Им владеет Renaisco B.V. Предприятие занимается хранением и складированием зерна, на чем получает 74 миллиона рублей чистой прибыли.
Примерно столько же с разрывом в несколько сотен тысяч рублей получает чистой прибыли и единственная мальтийская компания в регионе ООО «СК Голубая волна». Фирмой владеет мальтийская компания «БЛУ ВЕЙВ ШИППИНГ ЛИМИТЕД», а также граждане РФ Александр Зайцев, Александр Фадеев, Алла Савинцева, Иван Язвенко. Компания занимается транспортной обработкой грузов.
В Ростовской области Швейцария представлена сразу семью компаниями. При этом прибыль из них приносят только две. Остальные в большинстве своем являются убыточными, а три компании со швейцарской «пропиской» предпочли скрыть свои доходы от посторонних глаз.
Около 50 млн рублей чистой прибыли приносит своим неизвестным владельцам АО «Донгазодобыча». Предприятие на рынке уже более 27 лет. Основным видом его деятельности является добыча природного газа и газового конденсата.
Вторая швейцарская компания приносит почти в 5 раз меньше денег: около 9 миллионов рублей чистой прибыли. Речь идет об ООО «Мост-цветмет». Предприятие, принадлежащее АГ «Ариндон Холдинг» и Евгению Немцеву обрабатывает отходов и лом цветных металлов.
Наиболее популярным направлением для развития бизнеса в регионе у сербских предпринимателей является торговля. В этой сфере задействовано 23 бизнес-проекта. Среди них самыми успешными являются:
ООО «ДМК». Компанией владеет ООО «ДМК» и Владо Настасич. Фирма торгует отходами и ломом. Годовая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 16 миллионов рублей.
На втором месте по доходности среди сербских торговых предприятий в Ростовской области — ООО «РМК» (15 млн рублей чистой прибыли). Компания по оптовой торговле ломом и отходами принадлежит ООО «РМК» и Раденко Танацкович.
Как ни странно, третья самая прибыльная сербская торговая компания в нашем регионе тоже продает лом и отходы. На этом нехитром деле совладелец ООО «Таганрог инвест» Костадин Савичевич за 2022 год получил 8 млн рублей чистой прибыли.
Это вторая по популярность сфера деятельности сербского бизнеса в Ростовской области. Самой успешной в заявленной бизнес-области является ООО «МК Инжениринг». Предприятие принадлежит поровну ООО «МК Инжениринг». И Раде Милич. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Прибыль от нее по итогам 2022 года составила 30 миллионов рублей.
Большое внимание сербы уделяют развитию промышленности в Ростовской области. В регионе в этой сфере деятельности зарегистрировано 9 компаний с совладельцами из Сербии. Они производят изделия из пластмасс, бетон, огнетушители, крепежные изделия добывают песок и глину, выпекают печенье.
Лучше всех идут дела у компании ООО «Мир пожарной безопасности». Она разрабатывает проекты промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. Предприятием владеет ООО «Мир пожарной безопасности» и Кузман Углянин. По итогам 2022 года компания принесла 2 миллиона рублей чистой прибыли и 73 миллиона рублей выручки.
Предприятие по производству изделий из пластмасс ООО «Юг пласт» по итогам 2022 года получило только 1,3 миллиона рублей чистой выручки. Компанией владеет ООО «Юг пласт» и Войин Лаэич.
Еще две компании чистой прибылью получили 676 тысяч рублей и 278 тысяч рублей соответственно. Речь идет об ООО «Метрон» (производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин) и ООО «РСУ -7» (добыча камня, песка и глины).
В сфере финансов в Ростовской области зарегистрированы только две сербские компании: ООО «Континент ком» и ООО «Ростконсалтинг», Данные о доходах раскрыло только первое предприятие, которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. При этом дело кажется не слишком прибыльным. Владельцы ООО «Континент ком» и Славко Вукоманович получили только 33 тысячи рублей чистой выручки.
Остальные
Имеется единственная компания транспортной направленности ООО «Рейлспецтранс». Предприятие принадлежит Неманье Стойлович Неманья, ООО «ДРАЙВ-ФИНАНС» и ООО «Рейлспецтранс». Еще одно предприятие задействовано в агробизнесе — ООО «Грибной дом». Компания, принадлежащая ООО «Грибной дом» и Велизару Попадич, выращивает грибы, в том числе трюфели. Также только одна компания с сербским совладельцем занимается в Ростовской области деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Это — ООО «Доходное место». Владельцы: ООО «Доходное место» и Миломир Савич.
Среди заокеанских компаний больше всего фирм имеют «прописку» Соединенных Штатов Америки. Таких предприятий в Ростовской области мы насчитали пять штук. Три из них задействованы в отрасли ИТ и технологий, а оставшиеся две — в торговле. Наибольшую прибыль приносит как раз торговая компания ООО «Кортева Агрисаенс рус» — более 3 миллиарда рублей по итогам 2022 года. Предприятием владеют два юридических лица «ПИОНЕР ОВЕРСИЗ КОРПОРЕЙШН», владеет 99% капитала и «КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КОРТЕВА (КИТАЙ), Л.Л.С“, в чьем распоряжении оставшийся 1%. Фирма на территории Ростовской области ведет оптовую торговлю необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
Среди компаний из ИТ- сферы, самой доходной выступает ООО «Программные технологии». Компания занимается внедрением ГИС технологий, разработкой программного обеспечения, а также предоставляет услуги по обработке данных. Она приносит около 63 миллиона рублей своим владельцам: Дмитрию Бартошевскому и Esri International LLC. Компания принадлежит им в равных долях.
На втором месте по количеству компаний в Ростовской области находится Канада. Граждане этого государства развивают в Ростовской области три компании. Из них две занимаются торговлей, а одна — транспортной деятельностью. Данные о доходах за 2022 год опубликовали только две компании: ООО «Ростовская зерновая звезда» и ООО «Фьючер сан». Однако обе компании являются убыточными. В 2022 году они их чистые убытки составили 217 тысяч рублей и 2,9 миллиона рублей соответственно. Основное направление деятельности обеих компаний — оптовая торговля зерном.
Подробнее о том, каким бизнесом занимаются иностранцы в Ростове, читайте в спецпроекте RostovGazeta.