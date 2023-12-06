Инопредприниматели. Азия, Африка и Южная Америка покоряют Ростов

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Рассказываем о компаниях, которыми в Ростовской области владеют резиденты из стран Азии, Африки и Южной Америки. Всего на 21 государство приходится 129 фирм.
Больше всего компаний зарегистрировано от лица турецких предпринимателей — 47 штук. Однако о бизнесменах из Турции мы подробно рассказывали в отдельном спецвыпуске. Вторым по количеству работающих в Ростовской области бизнес проектов стал Китай. Предприниматели из этой страны зарегистрировали 21 компанию. При этом 11 из них занимаются торговлей. Данные о доходах в открытом доступе оставили всего девять предприятий. Согласно им, доход больше 1 млн рублей приносит только ООО «Агма-Джикей». Компания производит системы для фильтрации воды с 2019 года. Основные производственные мощности сосредоточены в Зверево. Совладельцами предприятия выступают ООО «ПК» и Ван Шицзе. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 1,5 млн рублей.
Всего на один бизнес-проект меньше развивают в регионе юридические и физические лица из Индии. Из 20 компаний жемчужины английской короны, наиболее доходной выступает ООО «Русроял-Юг». Она на рынке Ростовской области находится уже более 30 лет. Предприятие торгует лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Совладельцами фирмы выступают ООО «Роял сервис», Ренгарамануджам Сринивасан и Али Муртаза Сайед Садаф. По итогам отчетного периода 2022 года, чистая прибыль фирмы превысила порог в 31 млн рублей.
Выделяется на фоне других индийских компаний также ООО «Грейн агро», которое ведет оптовую торговлю масличными семенами и маслосодержащими плодами. Владеет предприятием, которое приносит около 20 млн рублей чистой прибыли, гражданин Индии Незамаддин Солейманийенканлу.
Еще 14 предприятий ведут свою деятельность в Ростовской области под руководством граждан Казахстана. Они занимаются преимущественно торговлей и промышленностью. Однако самый доходный казахстанский бизнес занят в строительной отрасли деятельностью по благоустройству ландшафта. Фирма ООО «Экотех» приносит своему единственному владельцу Ильясу Магейву 26,7 млн рублей чистой прибыли. Предприятие занимается производством сварочных материалов и оборудования, станков для арматуры и бетоносмесителей.
В Ростовской области также ведут бизнес резиденты из таких стран Азии как: Япония, Таджикистан, Сирия, Сингапур, Ливан, Израиль, Ирак, Иран, Гонконг, Вьетнам и Афганистан. Особенно стоит отметить японскую компанию ООО «Ти си эйч п», владельцем которой выступает «TRANCE CONTINENTAL HOLDINGS, K.K.». Компания занимается розничной торговлей легковыми автомобилями в Аксайском районе. Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 73 млн рублей.
В Ростовской области есть шесть фирм из шести стран африканского континента: ЮАР, Уганды, Руанды, Нигерии, Камеруна и Египта. Две из них задействованы в области финансов, еще столько же — в торговле. Еще одна компания занимается строительством, а предприятие из Нигерии решило сохранить род своей деятельности в тайне.
Данные о доходах опубликовали только три компании. Первая из них принадлежит владельцу паспорта Южно-Африканской Республики. ООО «Гала арт» занято в сфере финансов и консалтинга. Предприятие арендует и управляет собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Совладельцами «Гала арт» выступают ООО «Гала арт» и Робин Бьянка Христенсон. В чистых активах компании находится 8 млн рублей. Чуть более 1 млн рублей находится в активах компании с нигерийской «пропиской» ООО «Профиль». Фирмой, которая ведет деятельность рекламных агентств, владеет ООО «Профиль» и Темитопа Ханна Аджемила. ООО «Стальстрой» с совладельцем из Руанды может похвастаться чистой прибылью в 1 млн рублей по итогам 2022 года, а также 465 млн рублей выручки за тот же период. Владельцами предприятия, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, выступают Татьяна Грибанова и Чарльз Нзабонимпа.
Южная Америка осталась для нашего региона континентом с наименьшим количеством бизнес-партнеров. Их всего два, из Аргентины и Бразилии.
Предприятие ООО «Энбипи групп» с аргентинской пропиской имеет пять совладельцев: Виктор Баро, Хавьер Понянте и родственники Алексей, Виталий и Николай Носовы. Фирма занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Сложно судить, насколько эта компания прибыльная. Данные о доходах за 2022 год она предпочла скрыть. При этом компания из Бразилии о доходах отчиталась. Согласно открытым данным ООО «Стара Интернешнл» получила 3,8 млн рублей чистой прибыли. Компания занята в промышленной отрасли, она производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.
Ранее RostovGazeta писала о том, что сотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФ.