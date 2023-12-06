Инопредприниматели. Азия, Африка и Южная Америка покоряют Ростов

Больше всего компаний зарегистрировано от лица турецких предпринимателей — 47 штук. Однако о бизнесменах из Турции мы подробно рассказывали в отдельном спецвыпуске. Вторым по количеству работающих в Ростовской области бизнес проектов стал Китай. Предприниматели из этой страны зарегистрировали 21 компанию. При этом 11 из них занимаются торговлей. Данные о доходах в открытом доступе оставили всего девять предприятий. Согласно им, доход больше 1 млн рублей приносит только ООО «Агма-Джикей». Компания производит системы для фильтрации воды с 2019 года. Основные производственные мощности сосредоточены в Зверево. Совладельцами предприятия выступают ООО «ПК» и Ван Шицзе. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 1,5 млн рублей.