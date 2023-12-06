Инопредприниматели из бывшего СССР в Ростовской области

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Рассмотрим донские компании, которые принадлежат гражданам из бывших республик СССР. Всего таких фирм насчитывается 98.
В Ростовской области зарегистрировано 36 компаний с собственниками-гражданами Беларуси. К сожалению, невозможно точно установить, кто из предпринимателей проживает в Ростовской области, имея при этом белорусский паспорт, а кто действительно проживает в Беларуси.
Торговля остается одной из самых популярных сфер деятельности для иностранных предпринимателей, в том числе и из Беларуси. В этой сфере насчитывается 16 предприятий. Наиболее крупными торговыми компаниями, исходя из финансовых показателей, являются:
ТД «Спецарматура (чистая прибыль — 61,9 млрд рублей). Занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Принадлежит Юлии Новиковой.
ООО «Кристалл» (чистые активы — 69 млрд рублей) также ведет оптовую неспециализированную торговлю. Бизнесом владеет Олег Базык.
ООО «ПК Огонек» (чистая прибыль — 43,9 млрд рублей). Предприятие ведет оптовую неспециализированную торговлю и принадлежит Виталию Лящуку.
В совокупности 8 компаний, имеющих собственников из Беларуси, занимаются строительством дорог, жилых и нежилых зданий, производством молока, изделий из бетона, бытовых электрических приборов, стекловолокна и резиновых изделий.
Наиболее крупные:
ООО «Росткарпластик» (чистая прибыль — 37,4 млрд рублей) принадлежит сразу трем совладельцам: Роману Аксененко, который по совместительству является директором предприятия, Сергею Воробьеву, Александру Буренко. Предприятие производит стекловолокно с 2018 года.
Еще одно предприятие, ООО «Алекспрофстрой» принадлежит Александру Канода и Кириллу Саблину. Компания строит жилые и нежилые здания. Годовая выручка по итогам 2022 года составила 55 млрд рублей.
Финансовой и консалтинговой деятельностью, по данным ЕГРЮЛ, четыре таких компании, в числе совладельцев которых есть граждане Беларуси.
Наиболее успешной из них можно назвать ООО «Акита Пауэр Продактс». По крайней мере, она единственная, которая раскрыла данные о доходах за 2022 год. Согласно им, чистая прибыль компании, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, составляет 3,6 млн рублей.
Еще три белорусские компании задействованы в транспортной сфере. Самой прибыльной из них является ООО «База Юг» (17,6 млрд рублей чистой прибыли). Предприятием владеет всего один человек — Сергей Иванов. «База Юг» занимается транспортной обработкой грузов с 2019 года.
По одной компании с белорусскими совладельцами зарегистрировано в сферах ИТ и технологий, медицины и сервиса.
Одна из немногих неамериканских компаний на территории региона, которая занимается разработками в сфере технологий, принадлежит гражданину Беларуси Сергею Будыко — ООО «ЮЦЭ Верум». Компания занимается техническими испытаниями, анализом и сертификацией. Чистая прибыль по итогам 2022 года от этого предприятия составляет 509 тыс рублей.
В медицинской сфере задействована компания ООО «Клиника Линлайн». Она принадлежит сразу трем совладельцам: Александру Трошкину, Юлии Франгуловой и Владимиру Хомченко. Медпредприятие ведет деятельность в сфере лазерной косметологии. ООО «Клиника Линлайн» было зарегистрировано в регионе еще в 2011 году. По данным 2022 года, клиника принесла своим владельцам 32 млн рублей выручки и 841 тыс рублей чистой прибыли.
В сфере услуг зарегистрирована всего одна компания, которой совместно владеют граждане Беларуси и Германии — ООО «Драго». Она занимается деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Чистая прибыль от «Драго» за 2022 год составила 2,7 млн рублей.
Компаний с совладельцами из числа владельцев армянских паспортов в Ростовской области 20. Большинство из них заняты в сфере торговле, однако присутствуют и такие компании, которые занимаются информационными технологиями, ресторанным бизнесом, промышленностью, строительством и перевозками.
Самой крупной из армянских компаний на территории Ростовской области можно назвать ООО «Сладофф». Она занимается производством сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Кондитерской фабрикой владеют родственники Шаварш и Агаси Минасян. Чистая прибыль «Сладофф» по итогам 2022 года превысила 61 млн рублей.
В число крупных также вошла фирма с чистой прибылью размером 17 млн рублей. ООО «Минеральная вода Джермук» принадлежит компании с регистрацией в Армении «JERMUK, JERMUK MOUNTAIN, BYUREGH, MILLENNIUM». Предприятие, базирующееся в Ростовской области, занимается оптовой торговлей напитками.
На втором месте по количеству зарегистрированных в регионе компаний находится Кыргызская республика. Всего предприятий с совладельцами из этой бывшей республики СССР 19. Абсолютное большинство из них, 15 фирм, заняты в торговле. Остальные занимаются транспортной деятельностью, промышленностью и ресторанным бизнесом.
Наиболее прибыльная компания с совладельцем из Кыргызстана Алексеем Кандыбой, является ООО «Экономпродукт». Фирма ведет оптовую торговлю мясом и мясными продуктами. По итогам 2022 года она получила 3,4 млн рублей чистой прибыли.
Кроме того, в нашем регионе присутствует десять компаний с совладельцами из Узбекистана. Шесть из них ведет бизнес в сфере торговли, и по две — в сфере финансов и строительства.
При этом прибыль больше одного миллиона рублей приносит только одна компания ООО «Дон-кип». Она занимается неспециализированной оптовой торговлей. Предприятием владеет ООО «Дон-кип» и Жалол Жаббаров. По итогам 2022 года компания получила 1,6 млн рублей чистой прибыли.
Еще одна компания ОО «Вигент БК» (деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию) по этому же показателю имеет только 174 тыс рублей в год. Остальные компании с совладельцами из Узбекистана в Ростовской области являются убыточными.
К числу крупных компаний с совладельцами из числа граждан бывших союзных республик СССР можно отнести азербайджанскую ООО «Аспайп-Дон». Единственным владельцем предприятия по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием выступает гражданин Азербайджана Васиф Гусейнов. Выручка предпринимателя по итогам 2022 года составила 51 млн рублей, а чистая прибыль — 1,9 млн рублей.
Практически половина украинских компаний в Ростовской области занимаются торговлей. В этой сфере насчитывается 62 фирмы. Продают они автомобильные детали, соки и минеральную воду, пищевые и непищевые товары, водопроводное и отопительное оборудование и санитарно-техническую арматуру, лес и многое другое.
Мы выбрали наиболее крупные предприятия:
ООО «Дистрибьютор» поровну принадлежит Максиму Федянину и Дмитрию Яшкину, который является гражданином Украины. Предприятие ведет оптовую неспециализированную торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 299 млн рублей.
Вторая по доходности торговая компания, где в число совладельце входит гражданин Украины — ООО «Ростлайн Юг». Компанией совместно владеют ООО «Ростлайн агросервис» и Петр Гут. Продает фирма, согласно информации со своего сайта, сельскохозяйственную технику. Годовая прибыль от предприятия составляет 94 млн рублей.
Третьей одной из самых доходных торговых украинских компаний на территории региона является ООО «Юг-Импорт». Единственным собственником фирмы, которая продает напитки, выступает Антон Кротчик. По итогам 2022 года компания принесла бизнесмену 74 млн рублей чистой прибыли.
В промышленной и строительной сферах деятельности, по самым скромным подсчетам, задействовано 27 компаний, которые принадлежат физическим или юридическим лицам из Украины.
Среди них особо стоит отметить ООО «СП Стройиндустрия», которое принадлежит Николаю Гороюнову и Валерию Сидюк в равных долях. Предприятие производит печи, термокамеры и печные горелки. В 2022 году фирма отчиталась о прибыли в 11 млн рублей.
Почти 8 млн рублей прибыли получила компания по производству пластмассовых изделий ООО «Сибас». Она полностью находится в руках Юрия Попова.
Еще одна промышленная фирма ООО «НПП Плитка-арти», которая принадлежит, вероятно, родственникам Виктору и Анастасии Надиенко. Компания в 2022 году получила 6,4 млн рублей чистой прибыли.
Еще 12 компаний с украинской «пропиской» занимают в Ростовской области транспортную нишу. Большинство из них убыточные или приносят прибыль только в размере нескольких сотен тысяч рублей. Действительно прибыльной среди них можно назвать лишь одну.
Речь идет об ООО «Компания агрофест-Дон», которая занимается вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками. Предприятие полностью принадлежит Алексею Федорычеву. Оно приносит ему 3,5 млн рублей в год.
Следующая по популярности сфера деятельности у украинских предпринимателей в Ростовской области — агробизнес. Предприятий в этой сфере мы насчитали шесть штук.
Самым прибыльным среди них является ООО «50 лет Октября», которым владеют Евгений Папченко и Владимир Полывяный. Прибыль фирмы в 2022 году составила 16,7 млн рублей.
О прибыли в 2,9 млн рублей отчиталась компания ООО «Футар». Ею владеет Екатерина Ковба, предпринимательница с украинским гражданством. Бизнес-леди выращивает грибы и трюфели.
Финансами и консалтингом от лица Украины в нашем регионе занимаются всего пять компаний. Особо выделяется по доходам среди них ООО «Шельф». Фирма получила 4 млн рублей чистых доходов в 2022 году. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Собственниками компании выступают гражданин Украины Александр Бидаш и, граждане РФ Андрей Лисак и Сергей Бидаш.
ИТ и технологии
В сфере информационных технологий в Ростовской области действуют пять украинских компаний. Самая прибыльная из них, а впрочем, одна из двух доложивших о доходах и не являющаяся при этом убыточной — ООО «Эйрлинк». Компания, в равных долях принадлежащая Оксане Давыденко и Дмитрию Лизенко, занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Она приносит своим владельцам 1,1 млн рублей в год.
Подробнее о том, каким бизнесом занимаются иностранцы в Ростове, читайте в спецпроекте RostovGazeta.