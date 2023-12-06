Инопредприниматели из бывшего СССР в Ростовской области

В сфере информационных технологий в Ростовской области действуют пять украинских компаний. Самая прибыльная из них, а впрочем, одна из двух доложивших о доходах и не являющаяся при этом убыточной — ООО «Эйрлинк». Компания, в равных долях принадлежащая Оксане Давыденко и Дмитрию Лизенко, занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Она приносит своим владельцам 1,1 млн рублей в год.