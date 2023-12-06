Инопредприниматели. Ростовские офшоры

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Под офшорами понимаются страны с пониженным налогообложением. Таким образом эти государства привлекают инвесторов. В их числе есть и предприниматели из Ростовской области. Кроме пониженных налогов, офшорные страны позволяют не раскрывать имена конечных бенефициаров. По итогам 2022 года все 84 компании из Ростовской области, зарегистрированные в офшорных странах, потеряли 4 млрд 105 млн рублей чистой прибыли.
Больше всего предприятий зарегистрировано на Кипре. 44 компании из региона корнями уходят на этот остров, излюбленный бизнесменами. Самой крупной компанией в регионе с собственниками из этой юрисдикции является ООО «Амилко». Владельцами предприятия по производству крахмала выступают «КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „„АМИЛКО МАИЗ МАНУФАКТУРИНГ КАМПАНИ ЛТД“» и Николай Серебряков. Основные производственные мощности фирмы находятся в Миллерово. Кроме крахмала «Амилко» перерабатывает зерно, производит сиропы, корма для животных и птиц. По итогам 2022 года компания получила 2,6 млрд рублей чистой прибыли.
Популярным местом для открытия оффшорного бизнеса среди донских бизнесменов являются Сейшельские острова. Под их «пропиской» в регионе существует десять компаний. Четыре из них задействованы в транспортной сфере, по две в торговле и в строительстве, по одной — в сфере промышленности и финансов. Наиболее прибыльной можно назвать компанию ООО «Волгодон», которая ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Владелец предприятия — зарегистрированное на Сейшельских островах юридическое лицо «УИЛСОН ВЕНЧЕРС ЛТД.» По итогам 2022 года фирма получила более 113 млн рублей чистой прибыли.
Всего на одно предприятие меньше зарегистрировано в Белизе, который тоже ходит в список популярных стран для открытия оффшорного бизнеса. Из девяти компаний данные о доходах опубликовали только четыре. И только две из них приносят прибыль. Одна — всего 4 тысячи рублей по итогам 2022 года (ООО «Малтичартс рус»), а другая — 22 млн рублей. Эта компания занята в сфере финансов и консалтинга. При этом, кто владеет АО«Инпром эстейт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) неизвестно. Бенефициары предпочти скрыть информацию о себе.
Еще пять офшорных компаний работают в Ростовской области от юрисдикции Северной Македонии. Однако сведения о доходах, нужно признать, незначительных, раскрыла лишь одна из них. Речь идет об ООО «Семимол», предприятии четырех совладельцев: Иордана Камчева, Антона Мачавариани, Сергея Самсоненко и Ниматула Багавдинова. Фирма занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. На первый взгляд, продукт необходимый и пользующийся спросом. Однако финансовые показатели компании говорят об обратном. Чистая прибыль «Семимола» по итогам 2022 года составила всего лишь 26 тыс рублей, сумма чистых активов при этом составляет 49 тыс рублей, а выручки — 6,7 млн рублей.
В зону офшора входят также Маршалловы острова. В Ростовской области мы насчитали пять компаний, в силе которых есть совладельцы от имени этого государства. Самой крупной из них является ООО «Торгнефтьэкспо», которая принадлежит «РОНДАЙН ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД». Предприятие ведет деятельность морского грузового транспорта. На конец 2022 года фирма отчиталась о сумме чистой прибыли в 174 млн рублей.
Из интересного: так полюбившийся ростовчанам и гостям региона знаменитый парк «Лога», как мы выяснили, отчасти принадлежит компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Совладельцами ООО «Логопарк Дон» выступают сразу две компании с регистрацией в ОАЭ: «ДОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» и «ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД». Основная форма деятельности фирмы заявлена как «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». По итогам 2022 года «Логопарк Дон» получил более 41 млн рублей чистой прибыли.
Подробнее о том, каким бизнесом занимаются иностранцы в Ростове, читайте в спецпроекте RostovGazeta.