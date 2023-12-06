Инопредприниматели. Ростовские офшоры

Всего на одно предприятие меньше зарегистрировано в Белизе, который тоже ходит в список популярных стран для открытия оффшорного бизнеса. Из девяти компаний данные о доходах опубликовали только четыре. И только две из них приносят прибыль. Одна — всего 4 тысячи рублей по итогам 2022 года (ООО «Малтичартс рус»), а другая — 22 млн рублей. Эта компания занята в сфере финансов и консалтинга. При этом, кто владеет АО«Инпром эстейт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) неизвестно. Бенефициары предпочти скрыть информацию о себе.