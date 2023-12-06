rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Инопредприниматели. Турецкий берег Дона

Инопредприниматели. Турецкий берег Дона

6 декабря 2023, 09:00
Фото: Midjourney
Инопредприниматели. Турецкий берег Дона
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Выходцы из Турции вторые по количеству зарегистрированных ими в Ростовской области компании после сербов — 47 бизнес-предприятий.

Абсолютное большинство турецких компаний в регионе занимается торговлей. Всего таких бизнес проектов насчитывается 31. При этом из торговых направлений самое популярное — продажа зерна. Самые успешные компании в этой сфере:

ООО «Болагро». Предприятие по оптовой торговле зерном принадлежит гражданину Турции Эмраху Боладжа. Он владеет еще одной фирмой, которая продает зерно в Ростовской области — ООО «Боладжа». Однако эта компания является убыточной. Убытки за 2022 год составили 1 млн рублей. ООО «Болагро» при этом, напротив, приносит больше прибыли, чем любая другая торговая компания с турецкими совладельцами в Ростовской области — 20 млн рублей в год.

При этом из торговых направлений самое популярное — продажа зерна. При этом из торговых направлений самое популярное — продажа зерна.
При этом из торговых направлений самое популярное — продажа зерна.
Фото: 1MI

Следом идет ООО «Густо Кюхен» с прибылью за 2022 год в размере 13 млн рублей. Компанией владеют пять предпринимателей: Атакан Озтирьяки, Йусуф Кенан Озтирьяки, Мерт Озтирьяки, Сафа Джалайыр и Рустар Яшар Оглы Рустамов. Предприятие продает профессиональное кухонное оборудование для предприятий общественного питания с 2008 года.

ООО «Эссен агро Ростов», которое принадлежит Мурату Кюркчю и Озгюр Салману, принесло за прошлый год около 10 млн рублей. Компания также занимает место в нише торговли зерном.

Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции
Узнать подробнее

Компаний с турецкими совладельцами в сфере промышленности и строительства в Ростовской области зарегистрировано 8. Они занимаются строительством кораблей, сносом зданий, производством бетонных смесей, ковров, раковин и ванн, пластмассовых изделий, канатов и веревок, а также пилят и строгают древесину.

Наиболее успешным предприятием оказалось ООО «Дунья догуш пластик». Чистая прибыль за 2022 год составила 165 млн рублей. Компания по производству пластиковых изделий базируется в Аксае и принадлежит двум совладельцам, Селиму Быйыклы и Мустафе Кыр. Вторым по прибыльности турецким предприятием в Ростовской области является АО «Меринос» — производит ковры. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 51 млн рублей.

Вторым по прибыльности турецким предприятием в Ростовской области является АО «Меринос» — производит ковры. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 51 млн рублей.Вторым по прибыльности турецким предприятием в Ростовской области является АО «Меринос» — производит ковры. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 51 млн рублей.
Вторым по прибыльности турецким предприятием в Ростовской области является АО «Меринос» — производит ковры. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 51 млн рублей.
Фото: 1MI

В сфере строительства у турецких предпринимателей на Дону не клеится. ООО «Акташ», которое разбирает и сносит здания имеет дыру в кармане величиной 1,7 млн рублей. Почти такой же участи с убытками в 57 тысяч рублей удостоилось предприятие по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций СК ДДД, ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДДД».

Мукбанг-блогер из РФ заработала на квартиру в Турции
Узнать подробнее

Еще шесть турецких компаний выбрали для развития своего бизнеса транспортную сферу. Самым успешным из них является ООО «Космос-кран», которое имеет 9 млн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года. Компания, принадлежащая Мустафе Айдыну, занимается транспортной обработкой грузов.

Этой сферой деятельности в Ростовской области занимается только одна компания — ООО «Алтекс-Дон». Ее совладельцами выступают Орхан Акташ и Азар Набиев. Предприятие занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Предприятие занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.Предприятие занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Предприятие занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Фото: Midjourney

Подробнее о том, каким бизнесом занимаются иностранцы в Ростове, читайте в спецпроекте RostovGazeta.

Читайте также:
В Турции зафиксирован температурный рекордВ диаспоре опровергли, что турки-месхетинцы массово покидают Дон из-за мобилизацииЖертвы депортации или «рука Эрдогана»: как «осваивают» Донской край турки-месхетинцы
#Бизнес#Спецпроекты#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Иностранцы#Бизнесмены
Подпишитесь
Ростовчане заявили о массовом уничтожении деревьев в парке Чуковского
Сегодня, 08:16
Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»
Сегодня, 08:05
Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей за скандальное видео
Сегодня, 07:23
Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области
Сегодня, 07:12
На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения
Сегодня, 06:36
В Ростовской области похолодает до -8 градусов
Сегодня, 05:52