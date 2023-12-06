Инопредприниматели. Турецкий берег Дона

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Выходцы из Турции вторые по количеству зарегистрированных ими в Ростовской области компании после сербов — 47 бизнес-предприятий.
Абсолютное большинство турецких компаний в регионе занимается торговлей. Всего таких бизнес проектов насчитывается 31. При этом из торговых направлений самое популярное — продажа зерна. Самые успешные компании в этой сфере:
ООО «Болагро». Предприятие по оптовой торговле зерном принадлежит гражданину Турции Эмраху Боладжа. Он владеет еще одной фирмой, которая продает зерно в Ростовской области — ООО «Боладжа». Однако эта компания является убыточной. Убытки за 2022 год составили 1 млн рублей. ООО «Болагро» при этом, напротив, приносит больше прибыли, чем любая другая торговая компания с турецкими совладельцами в Ростовской области — 20 млн рублей в год.
Следом идет ООО «Густо Кюхен» с прибылью за 2022 год в размере 13 млн рублей. Компанией владеют пять предпринимателей: Атакан Озтирьяки, Йусуф Кенан Озтирьяки, Мерт Озтирьяки, Сафа Джалайыр и Рустар Яшар Оглы Рустамов. Предприятие продает профессиональное кухонное оборудование для предприятий общественного питания с 2008 года.
ООО «Эссен агро Ростов», которое принадлежит Мурату Кюркчю и Озгюр Салману, принесло за прошлый год около 10 млн рублей. Компания также занимает место в нише торговли зерном.
Компаний с турецкими совладельцами в сфере промышленности и строительства в Ростовской области зарегистрировано 8. Они занимаются строительством кораблей, сносом зданий, производством бетонных смесей, ковров, раковин и ванн, пластмассовых изделий, канатов и веревок, а также пилят и строгают древесину.
Наиболее успешным предприятием оказалось ООО «Дунья догуш пластик». Чистая прибыль за 2022 год составила 165 млн рублей. Компания по производству пластиковых изделий базируется в Аксае и принадлежит двум совладельцам, Селиму Быйыклы и Мустафе Кыр. Вторым по прибыльности турецким предприятием в Ростовской области является АО «Меринос» — производит ковры. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 51 млн рублей.
В сфере строительства у турецких предпринимателей на Дону не клеится. ООО «Акташ», которое разбирает и сносит здания имеет дыру в кармане величиной 1,7 млн рублей. Почти такой же участи с убытками в 57 тысяч рублей удостоилось предприятие по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций СК ДДД, ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДДД».
Еще шесть турецких компаний выбрали для развития своего бизнеса транспортную сферу. Самым успешным из них является ООО «Космос-кран», которое имеет 9 млн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года. Компания, принадлежащая Мустафе Айдыну, занимается транспортной обработкой грузов.
Этой сферой деятельности в Ростовской области занимается только одна компания — ООО «Алтекс-Дон». Ее совладельцами выступают Орхан Акташ и Азар Набиев. Предприятие занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Подробнее о том, каким бизнесом занимаются иностранцы в Ростове, читайте в спецпроекте RostovGazeta.