Инопредприниматели. Турецкий берег Дона

ООО «Болагро». Предприятие по оптовой торговле зерном принадлежит гражданину Турции Эмраху Боладжа. Он владеет еще одной фирмой, которая продает зерно в Ростовской области — ООО «Боладжа». Однако эта компания является убыточной. Убытки за 2022 год составили 1 млн рублей. ООО «Болагро» при этом, напротив, приносит больше прибыли, чем любая другая торговая компания с турецкими совладельцами в Ростовской области — 20 млн рублей в год.