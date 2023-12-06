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Из Ростовской области в Абхазию отправили за неделю 44 тонны кормов и молока

Из Ростовской области в Абхазию отправили за неделю 44 тонны кормов и молока

6 декабря 2023, 11:59
Фото: 1MI
Из Ростовской области в Абхазию отправили за неделю 44 тонны кормов и молока
За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 года из Ростовской области в Абхазию было экспортировано более 44 тонн кормов и молочной продукции, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

По информации, опубликованной на сайте ведомства, две партии готовых кормов для кошек и собак, а также партия молока и молочных продуктов были провезены через таможенные контрольные пункты.

Перед отправкой продукция была проверена в лабораториях, которые подтвердили ее безопасность с точки зрения ветеринарии. Весь груз соответствует требованиям страны-импортера.

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Ранее в Ростовской области несколько предприятий «поймали» на перемещении своей продукции за нелогичный период времени. По документам одно из предприятий доставило сливочное масло из Шахт в Таганрог всего за 20 минут.

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