Из Ростовской области в Абхазию отправили за неделю 44 тонны кормов и молока

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
По информации, опубликованной на сайте ведомства, две партии готовых кормов для кошек и собак, а также партия молока и молочных продуктов были провезены через таможенные контрольные пункты.
Перед отправкой продукция была проверена в лабораториях, которые подтвердили ее безопасность с точки зрения ветеринарии. Весь груз соответствует требованиям страны-импортера.
Ранее в Ростовской области несколько предприятий «поймали» на перемещении своей продукции за нелогичный период времени. По документам одно из предприятий доставило сливочное масло из Шахт в Таганрог всего за 20 минут.