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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублей

Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублей

6 декабря 2023, 12:34
Фото: donland.ru
Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублей

Губернатор Голубев показал, как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове

В Ростовской области подходят к завершению работы по строительству областного хирургического центра инновационных технологий, кадрами с объекта поделился губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, в 2022 году началось строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий, стоимость только первого этапа работ составила более 7,2 миллиарда рублей, закупку оборудования для оснащения медицинской организации оценили почти в аналогичную сумму.

Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублей
Видео: donland.ru
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И вот в среду, 6 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.

строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.
строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.
строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.
строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.
Фото: donland.ru

Площадь комплекса, согласно предварительным данным, составит 54,5 тысячи квадратных метров: это четыре новых многоэтажных корпуса, главный корпус и детская поликлиника. В центре будут работать различные хирургические отделения, оперблок на девять оперзалов, отделение функциональной диагностики, различные лаборатории, а также отделения онкогематологии и пересадки костного мозга.

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