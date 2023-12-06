Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, в 2022 году началось строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий, стоимость только первого этапа работ составила более 7,2 миллиарда рублей, закупку оборудования для оснащения медицинской организации оценили почти в аналогичную сумму.
И вот в среду, 6 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что строительная готовность объекта уже составила 97%, а сам объект планируют сдать в срок — в первом полугодии 2024 года.
Площадь комплекса, согласно предварительным данным, составит 54,5 тысячи квадратных метров: это четыре новых многоэтажных корпуса, главный корпус и детская поликлиника. В центре будут работать различные хирургические отделения, оперблок на девять оперзалов, отделение функциональной диагностики, различные лаборатории, а также отделения онкогематологии и пересадки костного мозга.