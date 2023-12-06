Конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2023» пройдет в Москве

В ходе мероприятия спикеры и эксперты расскажут о ведущих трендах в сфере слияний и поглощений, поднимут темы доступности финансирования для производителей аграрной продукции и развития страхования в агросекторе, а также инвестирования логистики и инфраструктуры. Кроме того, они обсудят вопросы финансирования цифровизации сферы АПК и поставки технического оборудования в условиях санкционного давления. Участники конференции расскажут об итогах 2023 года в ключевых отраслях аграрного рынка для его основных игроков и о перспективах и способах его дальнейшего развития. Об этом пишет gorod55.ru.