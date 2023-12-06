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Конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2023» пройдет в Москве

Конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2023» пройдет в Москве

6 декабря 2023, 17:17
Фото: 1MI
8 декабря в российской столице состоится XXIII федеральная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2023», посвященная инвестициям в АПК. Главным информационным партнером флагманской конференции «Агроинвестора» является медиахолдинг 1MI.

На мероприятии ведущие специалисты сферы АПК, аналитики и участники рынка подведут производственные и финансовые итоги модернизации сельскохозяйственной отрасли в текущем году и дадут прогнозы на следующий. Также они обсудят инвестиционную обстановку в аграрном секторе, динамику экспорта агропромышленной продукции за последний год, рентабельность производства и установленные меры государственного регулирования сельхозрынков. Помимо этого, эксперты оценят влияние новых мер госрегулирования на бизнес.

В ходе мероприятия спикеры и эксперты расскажут о ведущих трендах в сфере слияний и поглощений, поднимут темы доступности финансирования для производителей аграрной продукции и развития страхования в агросекторе, а также инвестирования логистики и инфраструктуры. Кроме того, они обсудят вопросы финансирования цифровизации сферы АПК и поставки технического оборудования в условиях санкционного давления. Участники конференции расскажут об итогах 2023 года в ключевых отраслях аграрного рынка для его основных игроков и о перспективах и способах его дальнейшего развития. Об этом пишет gorod55.ru.

Значимой темой на конференции станут финансовые вложения в ряд отраслей АПК — агротехнику, развитие технологий и оборудование, цифровизацию и роботизацию агросектора, модернизацию сектора СЗР и импортозамещение в нем, российскую селекцию и генетику в животноводческой сфере, а также в производство отечественной продукции для переработки молока и мяса.

Также участники и спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2023» оценят масштабы экспорта российского продовольствия и представят слушателям информацию о возможностях для его увеличения. Кроме того, они расскажут о том, какие факторы сдерживают экспорт продукции, как увеличить потребительский спрос и какие существуют актуальные каналы сбыта сельхозпродукции.

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