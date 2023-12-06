«Люди лишатся выплат»: эксперты рассказали, чего ждать ростовчанам от повышения МРОТ

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) решили увеличить до 19,2 тысячи рублей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Согласно нововведениям, начиная с 2024 года, МРОТ составит 19242 рубля. Стоит отметить, что в этом году он установлен на уровне 16,2 тысячи рублей.
О МРОТ нужно знать следующие вещи:
Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин рассказал, что индексация МРОТ выше прожиточного минимума и значения инфляции вполне могла бы ощутимо повысить качество жизни российских граждан при выполнении трех условий: прожиточный минимум соответствует минимально достаточному уровню жизни, официальный расчет показателя инфляции соответствует реальности, в трудовых отношениях МРОТ представляет из себя базовую ставку оплаты.
«В реальности мы не наблюдаем выполнения ни одного из условий, поэтому и кардинальных изменений жизни граждан в лучшую сторону произойти не может. Пока рост реально располагаемых доходов населения проигрывает наблюдаемой инфляции», — заявил собеседник.
О том, что не все ростовчане с энтузиазмом воспримут изменения, рассказала и директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
По ее словам, на первый взгляд, прибавка к МРОТ трех тысяч рублей — отличная новость для всех малообеспеченных россиян. Ведь работодатели теперь не смогут платить минимальную зарплату ниже этого уровня всем сотрудникам, которые оформлены на полный день. А повышение «минималки» на 18,5% почти в 2,5 раза обгоняет официальную инфляцию. Федеральный показатель власти поднимут с 16242 до 19242 рублей, в Ростовской области МРОТ вырастет с текущих 19490 до 23090 рублей.
«Но у любой медали две стороны, и далеко не все ростовчане воспримут изменение с энтузиазмом. Речь о людях, которые получают детские пособия. Так как прожиточный минимум поднимется не так сильно (в среднем на 7,5%), то часть нуждающихся семей лишатся выплат на детей», — рассказала собеседница.
Она объяснила, что раньше МРОТ и прожиточный минимум росли практически одинаково и пропорциональный рост не влиял на оценку нуждаемости семьи. В 2024 году все будет иначе.
«Допустим, семья ростовчан состоит из трех человек, двое из которых работают и получают 39 тысяч рублей на двоих, то есть на человека — 13 тысяч рублей. При расчете нуждаемости Социальный фонд РФ использует показатель прожиточного минимума на душу населения. В Ростовской области в 2023 году он равен 13,5 тысячам рублей. То есть семье до него не хватает, поэтому они могут получить единое пособие на ребенка. Предположим, что 2024 году за счет роста МРОТ доход семьи повысится до 46200 рублей, тогда среднедушевой доход вырастет до 15 400 рублей. При этом власти региона поднимут прожиточный минимум только до 14 тысяч рублей. В результате семья ростовчан лишится единого пособия», — рассказала эксперт.
Она добавила, что если работодатель привязал к МРОТ оплату труда сотрудника, то он обязан проиндексировать зарплату после повышения показателя. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению.
Другой эксперт — первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев уверен, что серьезных изменений в экономике ждать не стоит. По его словам, МРОТ повышается не так сильно поэтому ничего принципиально значительного в экономике не произойдет.
«Повышение номинального МРОТ не обгоняет реальный темп роста потребительской инфляции, поэтому на сокращение рабочих мест это не повлияет. Для работодателей новый МРОТ не является преградой, побуждающих их к высвобождению работников, к автоматизации производства», — уточнил эксперт.
PR-менеджер Алиса Абрамова считает, что повышение МРОТ скажется на бизнес-сфере.
По ее мнению, есть опасения, что повышение планки МРОТ станет слишком сильным ударом для отечественного бизнеса, особенно малого и среднего. Она уверена, что в текущих непростых экономических условиях компаниям будет крайне сложно выдержать дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда в размере 19 242 рублей для каждого сотрудника.
«К примеру, небольшой магазин или кафе с пятью официальными работниками должны будут теперь тратить как минимум 96 тысяч рублей в месяц только на зарплаты, не считая налогов и отчислений. А если персонала больше и есть арендная плата, коммунальные платежи? В таких условиях частный бизнес вынужден оптимизировать издержки, в том числе за счет сокращения персонала. А это означает рост безработицы», — отметила собеседница.
Она уточнила, что повышение МРОТ может сопровождаться ростом издержек для предприятий, что может привести к увеличению цен на товары и услуги. В результате увеличения стоимости производства некоторые компании могут переложить эти расходы на потребителя.