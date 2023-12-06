«Люди лишатся выплат»: эксперты рассказали, чего ждать ростовчанам от повышения МРОТ

«Допустим, семья ростовчан состоит из трех человек, двое из которых работают и получают 39 тысяч рублей на двоих, то есть на человека — 13 тысяч рублей. При расчете нуждаемости Социальный фонд РФ использует показатель прожиточного минимума на душу населения. В Ростовской области в 2023 году он равен 13,5 тысячам рублей. То есть семье до него не хватает, поэтому они могут получить единое пособие на ребенка. Предположим, что 2024 году за счет роста МРОТ доход семьи повысится до 46200 рублей, тогда среднедушевой доход вырастет до 15 400 рублей. При этом власти региона поднимут прожиточный минимум только до 14 тысяч рублей. В результате семья ростовчан лишится единого пособия», — рассказала эксперт.