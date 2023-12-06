«Максимальная оплата»: жители дома на Тракторной в Ростове замерзают каждую зиму

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Жители Тракторной, 48а в Ростове рассказывают, что с наступлением холодов и минусовой температуры, в доме опять начались проблемы с подачей тепла и горячей воды.
«Каждую зиму у нас периодически отключают отопление и горячую воду. Бывает, раз в месяц, бывает по два раза на неделе. И постоянно какие-то отмазки. То теплоснабжающая организация переключает котлы, то у них нет света. Это очень странно. Услуги предоставляют на 40%, а оплату за них начисляют по максимуму», — возмущаются жильцы.
Собеседники жалуются на то, что, они приходят уставшими с работы и им приходится греть воду. В квартирах холодно, люди постоянно мерзнут, а в доме живут и маленькие дети.
«Теплоснабжение и горячую воду уже дали. Но каждую зиму у нас постоянно происходят отключения», — говорят жильцы.
В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что у ресурсоснабжающей организации есть проблемы с подачей тепла и горячей воды к дому на Тракторной.
«А, учитывая, что там стоит бойлерная система, отопление и горячая вода завязаны меж собой. Устранить перебои можно лишь построив новую котельную. Может быть когда-нибудь теплоснабжающая организация построит новую котельную и поменяет оборудование», — сообщили в УК.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей соседнего дома на Тракторной в Ростове вынуждали добираться домой.