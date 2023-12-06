«Максимальная оплата»: жители дома на Тракторной в Ростове замерзают каждую зиму

«Каждую зиму у нас периодически отключают отопление и горячую воду. Бывает, раз в месяц, бывает по два раза на неделе. И постоянно какие-то отмазки. То теплоснабжающая организация переключает котлы, то у них нет света. Это очень странно. Услуги предоставляют на 40%, а оплату за них начисляют по максимуму», — возмущаются жильцы.