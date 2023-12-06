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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

«Максимальная оплата»: почему жители дома на Тракторной в Ростове мерзнут каждую зиму

«Максимальная оплата»: жители дома на Тракторной в Ростове замерзают каждую зиму

6 декабря 2023, 10:45
Фото: Midjourney
«Максимальная оплата»: почему жители дома на Тракторной в Ростове мерзнут каждую зиму

Ростовчане пожаловались на перебои с теплоснабжением дома на Тракторной

В редакцию RostovGazeta обратились жители девятиэтажного дома на Тракторной, 48а в Ростове. Люди жалуются на регулярное отключение горячей воды и тепла, которое происходит каждую зиму на протяжении нескольких лет.

Жители Тракторной, 48а в Ростове рассказывают, что с наступлением холодов и минусовой температуры, в доме опять начались проблемы с подачей тепла и горячей воды.

«Каждую зиму у нас периодически отключают отопление и горячую воду. Бывает, раз в месяц, бывает по два раза на неделе. И постоянно какие-то отмазки. То теплоснабжающая организация переключает котлы, то у них нет света. Это очень странно. Услуги предоставляют на 40%, а оплату за них начисляют по максимуму», — возмущаются жильцы.

Собеседники жалуются на то, что, они приходят уставшими с работы и им приходится греть воду. В квартирах холодно, люди постоянно мерзнут, а в доме живут и маленькие дети.

Жителей дома на Тракторной в Ростове неделю лихорадило без тепла
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В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что у ресурсоснабжающей организации есть проблемы с подачей тепла и горячей воды к дому на Тракторной.В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что у ресурсоснабжающей организации есть проблемы с подачей тепла и горячей воды к дому на Тракторной.
В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что у ресурсоснабжающей организации есть проблемы с подачей тепла и горячей воды к дому на Тракторной.
Фото: Яндекс.Карты

«Теплоснабжение и горячую воду уже дали. Но каждую зиму у нас постоянно происходят отключения», — говорят жильцы.

В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что у ресурсоснабжающей организации есть проблемы с подачей тепла и горячей воды к дому на Тракторной.

«А, учитывая, что там стоит бойлерная система, отопление и горячая вода завязаны меж собой. Устранить перебои можно лишь построив новую котельную. Может быть когда-нибудь теплоснабжающая организация построит новую котельную и поменяет оборудование», — сообщили в УК.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителей соседнего дома на Тракторной в Ростове вынуждали добираться домой.

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