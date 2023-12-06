На Дону участников ОПГ осудили за мошенничество с банками на 2 млрд рублей

Незаконную деятельность мужчины осуществляли в течение четырех лет — с 2018 по 2021 годы, за это время на расчетные счета подконтрольных им юрлиц поступило более двух миллиардов рублей, которые использовали для проведения незаконных банковских операций. За свои услуги мужчины получали комиссию от 4 до 17% от поступившей им суммы средств.