На Дону участников ОПГ осудили за мошенничество с банками на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Ростовской области вынесли обвинительный приговор членам ОПГ, которые совершали незаконные банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.
Оперативникам ФСБ удалось установить, что члены ОПГ Александр Орловский, Даниил Воробьев, Андрей Пиденко и Юрий Ильяшенко занимались безналичным переводом денежных средств в наличные, перечисляли деньги транзитом для получения вычета по НДС, сохранением анонимности плательщика, а также помогали уменьшить размер полученной прибыли и отмывали деньги, приобретенные заказчиками во время совершения преступлений.
Незаконную деятельность мужчины осуществляли в течение четырех лет — с 2018 по 2021 годы, за это время на расчетные счета подконтрольных им юрлиц поступило более двух миллиардов рублей, которые использовали для проведения незаконных банковских операций. За свои услуги мужчины получали комиссию от 4 до 17% от поступившей им суммы средств.
В итоге Ленинский районный суд Ростова признал всех четырех участников ОПГ виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте платежей. В зависимости от отведенной им роли подсудимым придется провести в местах лишения свободы от 10 месяцев до трех лет и четырех месяцев. Суммы штрафов для каждого из них составляют от 200 до 300 тысяч рублей.
«Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Ранее группа из десяти человек стала подозреваемыми в деле о финансовых махинациях на миллиард рублей.