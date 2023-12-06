На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Речь идет об участке с 1024-го по 1091-й километры трассы, который проходит через Октябрьский и Азовский районы. По данным Donnews, в данный момент проходят пуско-наладочные работы, которые должны завершиться в 2023 году.
«После завершения всех работ можно будет интегрировать камеры видеонаблюдения в РИС „АПК „Безопасный город“, — говорится в публикации.
Отмечается, что в 2024 году в Ростове появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения, связанные с парковкой вдоль дорог.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 миллионов рублей.