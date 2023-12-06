rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения

На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения

6 декабря 2023, 06:36
Фото: 1MI
На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» установили 112 камер видеонаблюдения, которые в скором времени должны запустить в работу, сообщают СМИ.

Речь идет об участке с 1024-го по 1091-й километры трассы, который проходит через Октябрьский и Азовский районы. По данным Donnews, в данный момент проходят пуско-наладочные работы, которые должны завершиться в 2023 году.

«После завершения всех работ можно будет интегрировать камеры видеонаблюдения в РИС „АПК „Безопасный город“, — говорится в публикации.

На Дону продолжается интеграция в АПК «Безопасный город» обзорно-поворотных камер
Узнать подробнее

Отмечается, что в 2024 году в Ростове появятся камеры, которые будут фиксировать нарушения, связанные с парковкой вдоль дорог.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 миллионов рублей.

Читайте также:
На Дону продолжается интеграция в АПК «Безопасный город» обзорно-поворотных камерВ Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублейНа ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре
Вчера, 16:52
Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь
Вчера, 14:21
«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове
Вчера, 12:58
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
Вчера, 13:36
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
Вчера, 13:39
«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов
Вчера, 13:50