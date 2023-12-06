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На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска

На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска

6 декабря 2023, 12:13
Фото: donland.ru
На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска
В Ростовской области модернизировали пункты пропуска на границе с новыми субъектами РФ, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

В ведомстве объявили, что для тысяч автомобилистов путь в новые регионы стал удобнее, безопаснее и быстрее. Для повышения уровня безопасности и защищенности пунктов пропуска Минтранс России и Росгранстрой провели дополнительные работы по обустройству пунктов пропуска.

Власти обращают внимание, что в 2022 году после вхождения в состав России четырех новых субъектов поток автомобилей, проходящих через границу между регионами, резко вырос, что привело к заторам.

Поэтому было принято решение модернизировать пункт пропуска Весело-Вознесенка, который в настоящий момент является самым загруженным приграничным пунктом. Силами 100 рабочих и 50 единиц спецтехники возвели новые коридоры для пропуска транспорта, количество полос контроля также выросло с 10 до 30.

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Кроме того, пункт пропуска оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом, позволяющим сканировать сотню грузов. Такие же комплексы появились в пунктах пропуска Джанкой и Матвеев Курган.

Власти сообщают, что в общей сложности удалось модернизировать 10 из 15 существующих пунктов пропуска. Благодаря проведенным работам по благоустройству и модернизации этих транспортных объектов общая пропускная способность выросла в 2,4 раза — до 35 тысяч автомобилей в сутки, а время в пути сократилось с трех суток до двух часов.

Ранее стало известно, что на пунктах пропуска установили новые системы мониторинга.

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