На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В ведомстве объявили, что для тысяч автомобилистов путь в новые регионы стал удобнее, безопаснее и быстрее. Для повышения уровня безопасности и защищенности пунктов пропуска Минтранс России и Росгранстрой провели дополнительные работы по обустройству пунктов пропуска.
Власти обращают внимание, что в 2022 году после вхождения в состав России четырех новых субъектов поток автомобилей, проходящих через границу между регионами, резко вырос, что привело к заторам.
Поэтому было принято решение модернизировать пункт пропуска Весело-Вознесенка, который в настоящий момент является самым загруженным приграничным пунктом. Силами 100 рабочих и 50 единиц спецтехники возвели новые коридоры для пропуска транспорта, количество полос контроля также выросло с 10 до 30.
Кроме того, пункт пропуска оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом, позволяющим сканировать сотню грузов. Такие же комплексы появились в пунктах пропуска Джанкой и Матвеев Курган.
Власти сообщают, что в общей сложности удалось модернизировать 10 из 15 существующих пунктов пропуска. Благодаря проведенным работам по благоустройству и модернизации этих транспортных объектов общая пропускная способность выросла в 2,4 раза — до 35 тысяч автомобилей в сутки, а время в пути сократилось с трех суток до двух часов.
Ранее стало известно, что на пунктах пропуска установили новые системы мониторинга.