На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска

Власти сообщают, что в общей сложности удалось модернизировать 10 из 15 существующих пунктов пропуска. Благодаря проведенным работам по благоустройству и модернизации этих транспортных объектов общая пропускная способность выросла в 2,4 раза — до 35 тысяч автомобилей в сутки, а время в пути сократилось с трех суток до двух часов.