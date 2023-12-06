На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Напомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассы, однако к работе они пока не приступили — необходимо провести пусконаладочные работы.
Камеры будут установлены на всем протяжении трассы М-4 «Дон» от Октябрьского до Азовского районов Ростовской области.
Недавно в Ростовской области объявили тендер для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обслуживанию комплексом фотовидеофиксации нарушений автомобилистов. На эти работы выделили 60 миллионов рублей.