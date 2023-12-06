На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся

Напомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассы, однако к работе они пока не приступили — необходимо провести пусконаладочные работы.