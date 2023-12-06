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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся

На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся

6 декабря 2023, 16:30
Фото: 1MI
На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» оборудовали 112 дополнительных камер видеонаблюдения, покажем, где они расположены.

Напомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассы, однако к работе они пока не приступили — необходимо провести пусконаладочные работы.

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Напомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассыНапомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассы
Напомним, в среду, 6 декабря, СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» появились 112 камер видеонаблюдения. Камеры расположены между 1024-м и 1091-м километрами трассы
Фото: Яндекс.Карты / rostovgazeta.ru

Камеры будут установлены на всем протяжении трассы М-4 «Дон» от Октябрьского до Азовского районов Ростовской области.

Недавно в Ростовской области объявили тендер для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обслуживанию комплексом фотовидеофиксации нарушений автомобилистов. На эти работы выделили 60 миллионов рублей.

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