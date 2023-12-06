Облавы на мигрантов устроили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Рейды провели на производственном объекте в Аксайском районе, участниками стали полицейские и оперативники регионального УФСБ. Они искали иностранцев, которые незаконно работают в регионе.
Всего за это время зарегистрировали 16 нарушений, в результате чего составили протоколы. В отношении семи человек приняли решение об административном выдворении.
Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжается.
Ранее юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.