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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Мигрантов выгоняют из Ростовской области

Облавы на мигрантов устроили в Ростовской области

6 декабря 2023, 09:32
Фото: МВД по РО
Мигрантов выгоняют из Ростовской области
В Ростовской области приняли решение выдворить из страны семь иностранцев, которые находились здесь незаконно, сообщили в региональном УМВД.

Рейды провели на производственном объекте в Аксайском районе, участниками стали полицейские и оперативники регионального УФСБ. Они искали иностранцев, которые незаконно работают в регионе.

Всего за это время зарегистрировали 16 нарушений, в результате чего составили протоколы. В отношении семи человек приняли решение об административном выдворении.

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Мигрантов выгоняют из Ростовской области
Видео: МВД по РО

Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжается.

Ранее юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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