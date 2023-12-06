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Стали известны подробности уничтожения деревьев в парке Чуковского в Ростове

Очевидец сообщил о вырубке здоровых деревьев в парке Чуковского в Ростове

6 декабря 2023, 10:00
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны подробности уничтожения деревьев в парке Чуковского в Ростове
В Ростове-на-Дону уничтожили несколько деревьев в парке Чуковского, хотя они не кажутся аварийными, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Утром в среду, 6 декабря, несколько рабочих прибыли в парк и начали пилить деревья. Корреспондент осмотрел их и не увидел каких-либо следов того, что они могут быть аварийными.

Кроме того, не было анонсов и предупреждений о планируемой вырубке деревьев. Между тем, к парку подогнали автокран для удобства сотрудников, которые пилят растения.

В Ростове-на-Дону уничтожили несколько деревьев в парке Чуковского, хотя они не кажутся аварийными, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.
Видео: rostovgazeta.ru
Ростовчане заявили о массовом уничтожении деревьев в парке Чуковского
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«Сами сотрудники рабочие рассказали, что за ночь упало много плохих деревьев, которые теперь приходится пилить», — уточнил корреспондент.
Видео: rostovgazeta.ru

«Сами сотрудники рабочие рассказали, что за ночь упало много плохих деревьев, которые теперь приходится пилить. Но я вижу, что они трогают исключительно здоровые растения», — уточнил корреспондент.

Всего на территории парка оказалось несколько очагов, где теперь лежат остатки растений.

Ранее владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове.

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