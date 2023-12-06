Очевидец сообщил о вырубке здоровых деревьев в парке Чуковского в Ростове

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Утром в среду, 6 декабря, несколько рабочих прибыли в парк и начали пилить деревья. Корреспондент осмотрел их и не увидел каких-либо следов того, что они могут быть аварийными.
Кроме того, не было анонсов и предупреждений о планируемой вырубке деревьев. Между тем, к парку подогнали автокран для удобства сотрудников, которые пилят растения.
«Сами сотрудники рабочие рассказали, что за ночь упало много плохих деревьев, которые теперь приходится пилить. Но я вижу, что они трогают исключительно здоровые растения», — уточнил корреспондент.
Всего на территории парка оказалось несколько очагов, где теперь лежат остатки растений.
Ранее владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове.