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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Около 1,5 млн квадратных метров жилья построят в «Новом Ростове»

Около 1,5 млн квадратных метров жилья построят в «Новом Ростове»

6 декабря 2023, 13:07
Фото: donland.ru
Около 1,5 млн квадратных метров жилья построят в «Новом Ростове»
На территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в правительстве региона.

Объем инвестиций в этот проект превышает 130 миллиардов рублей. Помимо жилья здесь построят школы, детские сады, парки и поликлиники.

«Этот проект поменяет облик города и даст мультипликативный эффект — рост деловой активности и туристской привлекательности Ростова», — уточнили в правительстве.

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Напомним, что старый аэропорт перестал работать после открытия новой воздушной гавани, которую построили к ЧМ по футболу в 2018 году.

До этого урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в Ростове.

Ранее стало известно, что строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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