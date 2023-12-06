Около 1,5 млн квадратных метров жилья построят в «Новом Ростове»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Объем инвестиций в этот проект превышает 130 миллиардов рублей. Помимо жилья здесь построят школы, детские сады, парки и поликлиники.
«Этот проект поменяет облик города и даст мультипликативный эффект — рост деловой активности и туристской привлекательности Ростова», — уточнили в правительстве.
Напомним, что старый аэропорт перестал работать после открытия новой воздушной гавани, которую построили к ЧМ по футболу в 2018 году.
До этого урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в Ростове.
Ранее стало известно, что строительство школы в Левобережье Ростова начнется в марте 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.