Осетров стало больше в Азовском море

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:34
Ученые провели съемку донных видов рыб и выяснили, что осетр в основном обитает в открытой части моря. Полученные данные оказались в два раза больше, чем во время съемки в 2022 году.
«С 2014 году показатели осетра выросли почти с нуля. Также увеличились их размеры — до 122 сантиметров, а вес — до 20 килограммов», — говорится в публикации.
Отмечается, что прирост численности связан с выпуском молоди. Работа по восстановлению этих видов будет продолжена в дальнейшем.
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