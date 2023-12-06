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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Осетров стало больше в Азовском море

Осетров стало больше в Азовском море

6 декабря 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Азовском море во время исследований зарегистрировали увеличение показателей русского осетра, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.

Ученые провели съемку донных видов рыб и выяснили, что осетр в основном обитает в открытой части моря. Полученные данные оказались в два раза больше, чем во время съемки в 2022 году.

«С 2014 году показатели осетра выросли почти с нуля. Также увеличились их размеры — до 122 сантиметров, а вес — до 20 килограммов», — говорится в публикации.

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Отмечается, что прирост численности связан с выпуском молоди. Работа по восстановлению этих видов будет продолжена в дальнейшем.

Ранее стали известны топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Восстановление#Азовское море#Рыба#Рыбалка#Последние новости Ростова на сегодня#Исследования#Численность
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