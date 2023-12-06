Освобожденная из плена ХАМАС врач из Ростова, предложила обменять себя на внука

Она обратилась к российским властям с просьбой помочь освободить своего 28-летнего внука. «Мы не знаем, где он точно находится, мы не знаем, что происходит с ним, если бы предложили вернуться и остаться, но чтобы его выпустили, я бы согласилась быть в заложниках, лишь бы мой внук был здесь. Там очень тяжело», — заявила бывший врач.