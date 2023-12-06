Освобожденная из плена ХАМАС врач из Ростова, предложила обменять себя на внука

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Напомним, 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову освободили из плена ХАМАС в конце ноября. Женщины пробыли в заложниках больше полутора месяца. Кроме того, в плену все еще остается внук Татти Александр Труфанов, его невесту — гражданку Израиля, освободили несколькими днями ранее. Зятя Татти убили в начале октября.
Татти выразила благодарность российским властям и президенту Владимиру Путину за свое освобождение и дочери. «Может быть меня бы освободили потом, позже. Но сами понимаете, что каждый день там, в заложниках, это очень тяжело, особенно в моем возрасте», — рассказала женщина.
Она обратилась к российским властям с просьбой помочь освободить своего 28-летнего внука. «Мы не знаем, где он точно находится, мы не знаем, что происходит с ним, если бы предложили вернуться и остаться, но чтобы его выпустили, я бы согласилась быть в заложниках, лишь бы мой внук был здесь. Там очень тяжело», — заявила бывший врач.
Кроме того, она рассказала, что в плену жила одной надеждой увидеть дочь, внука и зятя. Дочь она увидела только в момент передачи заложников. «И в тот же самый день мы узнали страшную новость, что у нас теперь нет моего зятя, и нас осталось всего только трое — я, моя дочка и мой внук», — сообщила Ирина Татти.