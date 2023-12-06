rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2023, 04:52

Published 6 декабря 2023, 04:52

Modified 6 декабря 2023, 04:52

Updated 6 декабря 2023, 04:52

Овсянка и пюре: повар назвал замену подорожавшим яйцам

Овсянка и пюре: шеф-повар рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

6 декабря 2023, 04:52
Фото: rostovgazeta.ru. Овсянка и пюре: повар назвал замену подорожавшим яйцам

Шеф-повар Макаров рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

Сюжет
Эксклюзив
Напомним, по данным аналитиков Ростовстата, цены на яйца выросли на 21,35% за месяц. Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал, чем можно заменить ставшие нынче золотыми яйца.

Макаров считает, что яйцам во многих блюдах можно найти замену. «Для любой выпечки как альтернативу яйцам используют фруктовые и овощные пюре. Они обладают такими же „склеивающими“ тесто свойствами», — предлагает шеф-повар.

В Ростовской области цены на яйца «подскочили» на 20,2 рубля за месяц
Узнать подробнее

Леонид Макаров, добавляет, что в некоторых случаях, для загустения массы, вместо яиц можно использовать любой крахмал, рисовую муку.

«Одна из самых дешевы альтернатив яйцам — овсяные хлопья. Их измельчают в блендере и добавляют в тесто или другие смеси», — делится секретом повар.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области назвали причину роста цен на яйца.

Читайте также:
В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%«Цена как на Фаберже»: ростовчане заявили о стремительном росте цен на яйца в ноябреСтало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Цены на продукты#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta#Яйца
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика