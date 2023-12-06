Овсянка и пюре: шеф-повар рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

Шеф-повар Макаров рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

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Напомним, по данным аналитиков Ростовстата, цены на яйца выросли на 21,35% за месяц. Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал, чем можно заменить ставшие нынче золотыми яйца.