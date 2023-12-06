Овсянка и пюре: шеф-повар рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Макаров считает, что яйцам во многих блюдах можно найти замену. «Для любой выпечки как альтернативу яйцам используют фруктовые и овощные пюре. Они обладают такими же „склеивающими“ тесто свойствами», — предлагает шеф-повар.
Леонид Макаров, добавляет, что в некоторых случаях, для загустения массы, вместо яиц можно использовать любой крахмал, рисовую муку.
«Одна из самых дешевы альтернатив яйцам — овсяные хлопья. Их измельчают в блендере и добавляют в тесто или другие смеси», — делится секретом повар.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области назвали причину роста цен на яйца.