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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:52

Овсянка и пюре: повар назвал замену подорожавшим яйцам

Овсянка и пюре: шеф-повар рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

6 декабря 2023, 04:52
Фото: rostovgazeta.ru
Овсянка и пюре: повар назвал замену подорожавшим яйцам

Шеф-повар Макаров рассказал, чем ростовчанам заменить подорожавшие яйца

Напомним, по данным аналитиков Ростовстата, цены на яйца выросли на 21,35% за месяц. Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал, чем можно заменить ставшие нынче золотыми яйца.

Макаров считает, что яйцам во многих блюдах можно найти замену. «Для любой выпечки как альтернативу яйцам используют фруктовые и овощные пюре. Они обладают такими же „склеивающими“ тесто свойствами», — предлагает шеф-повар.

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Леонид Макаров, добавляет, что в некоторых случаях, для загустения массы, вместо яиц можно использовать любой крахмал, рисовую муку.

«Одна из самых дешевы альтернатив яйцам — овсяные хлопья. Их измельчают в блендере и добавляют в тесто или другие смеси», — делится секретом повар.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области назвали причину роста цен на яйца.

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