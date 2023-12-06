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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Представителей КМНС на севере Сахалина обследует мобильная бригада врачей

6 декабря 2023, 09:54
Мобильные бригады врачей продолжают работать на Сахалине и Курилах, обеспечивая доступной медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов. Очередная группа специалистов направилась в Охинский район — в течение недели они обследуют представителей КМНС, которые живут в самом большом селе.

Целью маршрута мобильной бригады стало село Некрасовка. Прием врачей организовали в местной лаборатории. В первый день в населенный пункт приехали терапевт, офтальмолог, хирург и гинеколог. Но в течение недели состав специалистов будет меняться — это необходимо для того, чтобы сельчане прошли диагностику по разным профилям здоровья. За одну смену каждый врач принимает до 30 человек. Для аппаратных исследований в Некрасовку привезли 4 мобильных комплекса: два диагностических, стоматологический и рентгенологический.

«За одну такую акцию обследование проходят до 90% жителей села — и флюорографию, и маммографию. Выявляется туберкулез, онкологические патологии и другие серьезные заболевания. По таким случаям отработана маршрутизация: сразу назначаются дополнительные исследования или прием узкого специалиста», — рассказала рентген-лаборант Вера Гвоздева.

До конца декабря выездные бригады также проведут приемы жителей сел Тунгор и Восточное. Кроме этого, группы врачей будут работать в Охинской ЦРБ.

«Планируем проверить здоровье большей части жителей муниципалитета. Уже составлен график выездной работы по селам района. Охватим медосмотрами всех людей в районе», — пояснил и. о. главного врача Охинской ЦРБ Алексей Ефимов.

Медицинские десанты приезжих специалистов работают в районах Сахалина и Курил в рамках проекта «Мобильные медицинские бригады», который был запущен по инициативе Валерия Лимаренко. На этой неделе в Охе также принимают детский офтальмолог, онколог и стоматологи. Запись на прием ведут по телефону 1-300. Кроме того, направление можно получить у лечащего врача по месту наблюдения.

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