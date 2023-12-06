Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»

«С самого рождения мы на конкретных примерах учим наших детей, как правильно поступать. Первый учебник — это сказки. Мы бы никогда не узнали, какая хорошая Василиса Прекрасная, если бы не Баба Яга. Там, где есть контрасты, появляется отличный повод для беседы родителей с ребенком, для понимания его проблем и отношения к окружающим. А сериал „Слово пацана“ как раз задает этот повод», — уверена Евгения Литвиченко.