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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Психолог рассказала, почему ростовская молодежь должна смотреть сериал «Слово пацана»

Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»

6 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI
Психолог рассказала, почему ростовская молодежь должна смотреть сериал «Слово пацана»
Запретный плод всегда сладок. Поэтому если запретить ростовским подросткам просмотр сериала «Слово пацана», его наверняка посмотрят все, сообщила RostovGazeta психолог Евгения Литвиченко.

Несмотря на предупреждение 18+, обсуждения о том, можно ли ростовским подросткам смотреть новый сериал «Слово пацана», не умолкают. Ряд экспертов сходятся во мнении, что просмотр этого сериала подросткам недопустим. Однако психолог придерживается иной точки зрения.

«С самого рождения мы на конкретных примерах учим наших детей, как правильно поступать. Первый учебник — это сказки. Мы бы никогда не узнали, какая хорошая Василиса Прекрасная, если бы не Баба Яга. Там, где есть контрасты, появляется отличный повод для беседы родителей с ребенком, для понимания его проблем и отношения к окружающим. А сериал „Слово пацана“ как раз задает этот повод», — уверена Евгения Литвиченко.

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Собеседница разъясняет, что в сериале максимально поднята тема добра и зла, разрушительной силы и того, к чему она приводит. Есть хорошие люди, а есть плохие. Однако у психологов существует свое мнение на этот счет.

«Не бывает плохих людей. Бывают ситуации, когда человеку плохо», — разъясняет Литвиченко.

«Не бывает плохих людей. Бывают ситуации, когда человеку плохо», — разъясняет Литвиченко.«Не бывает плохих людей. Бывают ситуации, когда человеку плохо», — разъясняет Литвиченко.
«Не бывает плохих людей. Бывают ситуации, когда человеку плохо», — разъясняет Литвиченко.
Фото: 1MI

Собеседница добавляет, что, наоборот, рекомендовала бы «Слово пацана» к семейному просмотру с детьми-подростками. Это, по ее словам, позволит родителям после просмотра откровенно поговорить со своими детьми. В обсуждении сериала можно будет не только понять внутренний мир ребенка, но и выявить возможные скрытые проблемы. Например, буллинг.

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«Откровение с ребенком-подростком всегда очень важно. В таких разговорах все тайное становится явным. Но, как правило, старшие школьники не идут на подобные беседы, они закрыты для общения. А тут появляется прекрасный повод — обсудить реалистичный сериал о поколении, в котором воспитывались родители детей, в том числе и в отражении современных реалий», — резюмирует психолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что буллинг в школах Ростова происходит систематически.

Психологи предупреждают, что буллинг в школах Ростова происходит систематически
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