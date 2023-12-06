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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Рабочие заявили, что уничтожат более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове

Рабочие намерены уничтожить более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове

6 декабря 2023, 10:36
Фото: rostovgazeta.ru
Рабочие заявили, что уничтожат более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове
В Ростове-на-Дону с самого утра среды, 6 декабря, начался спил деревьев в парке Чуковского, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Работы в парковой зоне начались с утра, куда пригнали несколько человек с бензопилами и автовышкой. Они успели спилить несколько деревьев и оставить их возле пешеходной зоны.

«Рабочие рассказали, что позавчера приходил дендролог и обозначил более 100 деревьев, которые необходимо спилить. Сотрудники говорят, что это санитарная обрезка и удаление старых растений», — уточнил корреспондент.

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Рабочие заявили, что уничтожат более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Он добавил, что никто из начальства рабочих не появлялся, не было и сотрудников полиции.

Ранее владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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