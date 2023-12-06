Рабочие намерены уничтожить более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Работы в парковой зоне начались с утра, куда пригнали несколько человек с бензопилами и автовышкой. Они успели спилить несколько деревьев и оставить их возле пешеходной зоны.
«Рабочие рассказали, что позавчера приходил дендролог и обозначил более 100 деревьев, которые необходимо спилить. Сотрудники говорят, что это санитарная обрезка и удаление старых растений», — уточнил корреспондент.
Он добавил, что никто из начальства рабочих не появлялся, не было и сотрудников полиции.
Ранее владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.