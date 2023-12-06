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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:08

Ростов-на-Дону два дня будет засыпать снегом с 6 декабря

Ростов-на-Дону два дня будет засыпать снегом с 6 декабря

6 декабря 2023, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будет выпадать снег и возможны заморозки, сообщили синоптики.

В среду, 6 декабря, ожидаются дождь со снегом, а температура составит 0 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

В ночь на четверг похолодает до -3 градусов, осадки не прекратятся, сохранится и сильный ветер. Днем город продолжит засыпать снегом, а температура окажется на отметке около 0 градусов.

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Осадки должны прекратиться в пятницу, но ночью снова сильно похолодает, а днем столбики термометров покажут -1 градус. На выходных прогнозируют заморозки до -6 градусов, синоптики обещают дождь и снег.

Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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