Ростов-на-Дону два дня будет засыпать снегом с 6 декабря

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:08
В среду, 6 декабря, ожидаются дождь со снегом, а температура составит 0 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
В ночь на четверг похолодает до -3 градусов, осадки не прекратятся, сохранится и сильный ветер. Днем город продолжит засыпать снегом, а температура окажется на отметке около 0 градусов.
Осадки должны прекратиться в пятницу, но ночью снова сильно похолодает, а днем столбики термометров покажут -1 градус. На выходных прогнозируют заморозки до -6 градусов, синоптики обещают дождь и снег.
Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления. Материал на эту тему читайте по ссылке.