Ростов-на-Дону к Новому году украсит компания из Мурманска

Согласно данным системы «Спарк», компанию «Сияние» основали два года назад, она занимается производством электрического оборудования. В 2021 году ее чистая прибыль составила 21,1 миллиона рублей, в 2022 — 18,3 миллиона рублей. В организации числятся три сотрудника.