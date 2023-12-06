Ростов-на-Дону к Новому году украсит компания из Мурманска

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Заказчиком выступает управление наружной рекламой города, а победителя выбирали в рамках электронного аукциона. Исполнителем стала компания «Сияние», зарегистрированная в Мурманске.
Согласно данным системы «Спарк», компанию «Сияние» основали два года назад, она занимается производством электрического оборудования. В 2021 году ее чистая прибыль составила 21,1 миллиона рублей, в 2022 — 18,3 миллиона рублей. В организации числятся три сотрудника.
В этом году предстоит потратить 56 миллионов рублей, в следующем — 3,5 миллиона. На улицах города появятся знакомые композиции в виде игрушек, арок и световых деревьев, а также арт-объекты.
Кроме того, два моста будут украшены световыми элементами, в том числе на Ворошиловском повесят гирлянды общей протяженностью четыре километра.
Расширенный материал о том, каким станет город к праздникам, читайте по ссылке.