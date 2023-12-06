rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Стало известно, кто украсит Ростов к Новому году за 59 млн рублей

Ростов-на-Дону к Новому году украсит компания из Мурманска

6 декабря 2023, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, кто украсит Ростов к Новому году за 59 млн рублей
В Ростове-на-Дону выбрали компанию, которая проведет работы по украшению города к новогодним праздникам, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступает управление наружной рекламой города, а победителя выбирали в рамках электронного аукциона. Исполнителем стала компания «Сияние», зарегистрированная в Мурманске.

Согласно данным системы «Спарк», компанию «Сияние» основали два года назад, она занимается производством электрического оборудования. В 2021 году ее чистая прибыль составила 21,1 миллиона рублей, в 2022 — 18,3 миллиона рублей. В организации числятся три сотрудника.

В этом году предстоит потратить 56 миллионов рублей, в следующем — 3,5 миллиона. На улицах города появятся знакомые композиции в виде игрушек, арок и световых деревьев, а также арт-объекты.

Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый год
Узнать подробнее

Кроме того, два моста будут украшены световыми элементами, в том числе на Ворошиловском повесят гирлянды общей протяженностью четыре километра.

Расширенный материал о том, каким станет город к праздникам, читайте по ссылке.

Читайте также:
Красно-золотой декор украсит улицы Ростова на Новый годВ Ростове к Новому году впервые украсят два моста гирляндами длиной в 4 километраРостов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Мосты
Подпишитесь
Ростовчане заявили о массовом уничтожении деревьев в парке Чуковского
Сегодня, 08:16
Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»
Сегодня, 08:05
Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей за скандальное видео
Сегодня, 07:23
Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области
Сегодня, 07:12
На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения
Сегодня, 06:36
В Ростовской области похолодает до -8 градусов
Сегодня, 05:52